THQ Nordic qualifie les informations dans un article, pointant vers une version ultérieure.

La date de sortie de Biomutant reste un mystère, et bien qu’il y a quelques jours à peine, on s’assurait que ce jeu de RPG d’action en monde ouvert tant attendu serait publié avant avril 2021, THQ Nordique a rectifié les données, indiquant une date plus éloignée mais toujours indéterminée.

Biomutant est développé par une équipe d’environ 20 personnesDéveloppé par le petit studio indépendant Expérience101, une équipe composée de vétérans de l’industrie qui ont travaillé sur la saga Just Cause parmi d’autres jeux à succès, Biomutant sera mis en vente l’année prochaine, c’est-à-dire à partir d’avril 2021 et pas avant comme indiqué . “Pour mémoire: cet article [refiriéndose al original donde se dio a conocer el dato] place la première de Biomutant au premier trimestre 2021 », mais THQ Nordic lui-même a nuancé ces propos.

Biomutant est programmé pour la première “année fiscale prochaine, qui commence en avril.” Ils n’ont pas fourni plus de détails sur le jeu ou, malheureusement, plus d’indices sur une date plus précise pour le lancement de ce RPG d’action-aventure se déroulant dans un grand monde post apocalyptique. 3DJuegos a eu l’occasion de voir le jeu en action l’été dernier, et dans nos impressions sur Biomutant, nous vous avons déjà expliqué pourquoi vous devriez vous attendre à ce projet qui, oui, vous fait mendier plus que vous ne le souhaitez.

Vos décisions dans Biomutant affecteront l’histoire et le monde ouvert lui-mêmeA son époque, quand on a interrogé l’équipe sur le manque de nouveautés liées au jeu, son directeur a rappelé que Biomutant est un énorme jeu réalisé par seulement 20 personnes. “Les grands studios ont des gens dédiés à parler aux médias, sur les réseaux sociaux, et nous tous, moi y compris, avons lancé un câble [en el desarrollo]»a commenté Stefan Ljungqvist. À ce moment-là, ils ont confirmé que Biomutant ferait partie de la nouvelle génération de consoles, mais encore une fois, sans aucun détail.

Ce qui semble clair, c’est que Biomutant n’aura pas de micropaiements, bien qu’il puisse être étendu à l’avenir avec des DLC remplis de contenu de jeu supplémentaire.

En savoir plus: Biomutant, THQ Nordic, Launch and Experiment 101.

