La machine de Sony est sortie avec des jeux comme Demon’s Souls ou Spider-Man Miles Morales.

Il y a quelques semaines, nous vous avons demandé votre avis sur la première de la Xbox Series, et c’est maintenant au tour de PlayStation 5, qui est avec nous depuis un peu plus d’une semaine. ¿Comment ont été ces premiers jours avec la nouvelle génération de Sony? Quel jeu avez-vous choisi pour sortir la console? Cela vous a-t-il plus surpris que vous ne l’imaginiez? Et que pensez-vous de son design une fois que vous avez localisé la console dans votre maison? Il y a de nombreuses questions auxquelles répondre donc dans Jeux 3D Nous ne pouvons que vous inviter à participer à l’enquête et, bien sûr, laisser également votre commentaire.

Nous vous avons déjà fait part de nos sentiments avec la console dans l’analyse de PlayStation 5, en plus d’en parler dans le SuperShow dédié à la PS5, alors maintenant, le protagonisme est tout à vous. Ne laissez pas un détail sans commentaire: Comment avez-vous réagi au DualSense? Considérez-vous Astro’s Playroom comme le jeu surprise pour PS5? Et que pouvez-vous nous dire sur le remake de Demon’s Souls? Était-ce votre première fois avec ce classique de Fromsoftware?

Au cours de ces jours, des détails amusants ont également été découverts comme le cri de victoire d’un joueur de Demon’s Souls, qui a été enregistré via le microphone DualSense, et bien sûr, il a été question de manque de stock qui a prévalu dans les magasins du monde entier -un boîtier identique à la Xbox Series-, ce qui n’a pas empêché la PS5 d’être le plus grand lancement de l’histoire de la PlayStation.

Avec tout cela, passons à l’important, vos impressions. Qu’as-tu pensé de ces premiers jours avec PlayStation 5 à la maison?

