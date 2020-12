Le jeu promet de l’action pour reconquérir des territoires et la possibilité d’utiliser diverses armes.

Juste au cas où des jeux comme Assassin’s Creed Valhalla vous auraient laissé vouloir faire des ravages dans le passé, vous serez peut-être intéressé par ce que propose Barbarian Simulator, une proposition développée par Jeux de l’empereur et cela viendra bientôt sur Steam.

Un jeu dans lequel vous jouez le barbare pour retrouver des territoires volésComme son nom l’indique, cette proposition nous met dans la peau d’un guerrier barbare qui crie vengeance contre l’Empire romain. Ses managers avouent être fiers du système de combat: “Les joueurs peuvent aborder chaque bataille de manière complètement différente, en adaptant leur style de jeu à la fois à leurs besoins et à la situation donnée”, indiquent-ils dans l’étude.

Il promet également d’avoir la variété et la liberté d’un RPG en donnant des options aux joueurs, qui auront la possibilité de améliorer les armes telles que la hache, l’arc ou l’épée et les dominer pour gagner. En plus de la possibilité de créer des pièges et même de changer l’apparence de votre héros.

Enfin, ils promettent que nous aurons à notre choix le le style de jeu dans cette aventure centrée sur l’action la plus directe, dans le but de récupérer les territoires volés. Pour l’instant, il n’y a pas de date de sortie finale pour Barbarian Simulator, qui a déjà sa propre page sur Steam.

En savoir plus: Indie et PC.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');