Une création en or massif, décorée de diamants et d’émeraudes au vert Xbox.

Êtes-vous un fan de Xbox? Avez-vous un excès 10 000 $? Et tu aimes les choses dorées? Si vous avez répondu «oui, oui et oui» à ces trois questions, en King Ice ils ont vos besoins couverts. La joaillerie de Los Angeles, connue pour ses collaborations avec Snoop Dogg, Wu Tang Clan ou encore Death Row Records, fait le saut du rap aux jeux vidéo avec cette œuvre digne du cou de Phil Spencer: un Logo Xbox en or massif 14 carats, décoré de pierres précieuses, qui vous fera vous démarquer partout.

C’est une pièce unique sous la forme de un hémisphère, avec les deux coupes au centre qui donnent l’image du “X” bien connu de la marque Redmond. Le pendentif lui-même est en or 14 carats, recouvert à l’extérieur par diamants SI1. Et à l’intérieur, au cœur du logo, le vert vif de la Xbox au moyen de véritables émeraudes intégré dans la pièce. Le tout accompagné d’une chaîne en or 14 carats, assortie au reste de la pièce.

Cette création est très rare, et en fait, au moment de la rédaction de l’actualité, seulement un seul collier disponible à la vente. Ceux qui souhaitent l’obtenir peuvent l’acheter dans le magasin King Ice, mais attention, son prix est d’environ 10000 $. Si cela est hors de votre budget, ou si la dernière unité est épuisée et que vous ne voulez pas être laissé les mains vides, ce designer offre également une bague avec la sphère Xbox à un prix plus abordable, environ 60 $.

Cette bague est en bronze, recouvert d’une couche d’or 14 carats, et de pierres d’imitation, mais c’est toujours le plus frappant. Ce n’est peut-être pas le cadeau que vous aviez en tête pour ce Noël, mais les bijoux n’échouent jamais. Nous passons des bagues et pendentifs aux consoles, où nous vous rappelons que la Xbox Series X est désormais disponible, et que Phil Spencer a expliqué les raisons de son manque de stock ces semaines-ci. Si vous cherchez à en obtenir un et souhaitez plus d’informations à leur sujet, voici notre analyse de la Xbox Series X et S.

