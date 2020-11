Les utilisateurs affirment avoir rencontré ce matin une application de jeu à distance PS5 sur leurs consoles PS4.

La première de Playstation 5 c’est presque là. En fait, dans des régions comme les États-Unis ou le Japon, il aura lieu cette semaine, le 12 novembre. Et, avec lui, PlayStation finalise les détails avant la première. Ce matin, des utilisateurs de régions comme l’Australie affirment avoir découvert une application sur leur PlayStation 4 lecture à distance depuis une PS5. Ce qui, en l’absence d’annonce officielle de la société, indique que diffuser les jeux de la nouvelle console à la PS4 précédente.

Tel que rapporté par Twinfinite, le nouveau Lecture à distance PS5 à PS4 Il a commencé à être déverrouillé ce matin dans certaines régions du monde et les atteindra peut-être toutes tout au long de ces jours. En fait, au milieu, ils affirment que la fonction a été déverrouillée pour eux après vous être connecté avec un compte japonais de PlayStation, tandis que le média australien Press Start affirme qu’il est également disponible dans leur pays, qui ont publié les images que nous partageons dans l’actualité.

Il semble donc que sa mise en œuvre se fasse en fonction du fuseau horaire. Quant à la fonction elle-même, et d’après ce que montrent ceux qui l’ont déjà disponible, elle nous permettra contrôler notre PS5 à distance depuis une autre console PS4 après les avoir connectés, et vous permet d’ajuster la résolution de streaming entre 1080p, 720p et 540p. Une fonction très utile pour ceux qui envisagent de conserver leur ancienne console, et qui souhaitent profiter de leur PS5 dans d’autres pièces de la maison.

PlayStation 5 sera disponible en Espagne 19 novembre pour 499 euros dans sa version standard. De PlayStation, ils ont déjà confirmé qu’il n’y aura pas d’unités à vendre en magasin le jour du lancement pour ceux qui ne l’ont pas réservé, comme mesure préventive avant l’alerte sanitaire. Si vous voulez savoir en détail tout ce que cette console vous proposera, voici notre analyse de la PlayStation 5. Et en cadeau, au cas où vous ne l’auriez pas encore vue, voici notre analyse de Spider-Man Miles Morales.

En savoir plus sur: PlayStation 5, PS5, PS4, Remote play, Sony et PlayStation.

