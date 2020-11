Il vous permet d’essayer différents modes de jeu et de transférer votre progression vers la version finale si vous décidez de l’acheter.

Après quoi Lewis Hamilton a remporté son septième championnat du monde, vous avez peut-être voulu mettre quelques heures en F1 2020 pour imiter, au moins virtuellement, le pilote britannique. Maintenant, vous l’aurez un peu plus facile, puisque Codemasters a publié une démo gratuite du jeu officiel de F1 à la fois sur PS4 et Xbox One.

Dans la version test de F1 2020, nous pourrons tester le mode Mon équipe, dans lequel commencer à créer une équipe et choisir un partenaire en Formule 2 pour commencer la compétition le week-end du GP d’Australie. Vous pouvez également essayer le mode écran partagé sur le circuit du Red Bull Ring en Autriche. Le mode de conduite occasionnel est également actif dans la démo, afin que tous les joueurs, quelles que soient leurs compétences de conduite, profitent de l’expérience.

La progression de la démo peut être reportée à la version finale du jeuDe plus, si vous aimez l’expérience de la démo, tous les progrès réalisés dans le test de qualification il sera transféré à la version finale du jeu si vous décidez de l’acheter, ainsi que l’accès au reste des sections du jeu: course, contre-la-montre, événements hebdomadaires, défis de voitures classiques et multijoueur en ligne. “Que vous soyez un fervent fan de F1 qui n’a jamais joué auparavant, ou un vétéran de retour, il y a beaucoup à apprécier”, déclare Lee Mather, directeur de la série chez Codemasters.

Et si tu veux résoudre tous les doutes que vous pouvez avoir après avoir essayé la démo, ne manquez pas notre analyse complète de F1 2020 où nous décomposons le jeu.

En savoir plus: Codemasters, F1 2020, PS4 et Xbox One.

