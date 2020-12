Fallout: The Frontier est un mod qui sortira très bientôt avec de nouvelles missions et d’autres contenus.

L’un des grands RPG des 15 dernières années est Fallout: New Vegas. La livraison développée par Obsidienne a laissé un bon goût dans la bouche parmi les adeptes, dépassant même la troisième tranche pour beaucoup d’entre eux. Même à ce jour, le jeu a de nombreux joueurs et fans, et a également une forte communauté des moddeurs derrière cela continue d’élargir le jeu.

En fait, c’est ce dont il est question aujourd’hui: un groupe de moddeurs a annoncé le date de sortie d’une nouvelle extension non officielle, mais qui sera aussi grande (ou plus) qu’une vraie. Fallout: The Frontier arrive 15 janvier 2021 et introduira de nombreuses nouvelles fonctionnalités dans le jeu, certaines inattendues, comme un système de voiture, ce qui nous permettra de conduire (et de tirer) tout en parcourant le région sauvage.

“C’est le système de conduction plus complexe et réaliste jamais développé pour un titre Fallout à ce jour, et sa qualité est inégalée », ont déclaré les moddeurs. Selon l’équipe derrière le mod, Frontier apportera un nouvelle expérience jeu à Fallout New Vegas. Il introduira 3 missions principales, plus de 50 missions secondaires et graphismes et combat améliorés. De plus, il comprendra des combats de boss, de nouvelles armes, assauts aériens beaucoup plus.

Ce mod vise à être l’un des plus grand jamais créé pour Fallout: New Vegas et les moddeurs l’ont défini comme un “super DLC“Bien sûr, c’est un moyen fantastique de revenir au jeu vidéo qui a fêté ses 10 ans et de rendre l’attente plus agréable, car l’espoir qu’un deuxième partie vous ne devriez jamais le perdre. En fait, après l’achat de Bethesda par Microsoft, Obsidian est à nouveau avec eux et il semble qu’ils ont laissé la porte ouverte au développement possible de New Vegas 2.

Plus d’informations sur: PC, Fallout, Fallout: New Vegas, Mod et Obsidian.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');