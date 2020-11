Le musicien Alex Moukala a transformé la légendaire bande originale de Super Mario avec le ton sombre de Bloodborne.

Le monde d’Internet ne cesse de nous étonner par l’ingéniosité ou les occurrences de nombreux utilisateurs. Aviez-vous déjà imaginé la musique emblématique de Super Mario jouant dans le plus pur style Bloodborne? Le compositeur Alex Moukala a décidé de transformer la musique du plombier pour qu’elle paraisse fraîche des rues sombres de Yharnam.

Alex Moukala a déjà produit plusieurs vidéos de ce calibre, dans lesquelles il adapte des thèmes de jeux vidéo à différents styles de musique que d’habitude, et analyse certaines des bandes sonores les plus emblématiques du secteur. Désormais, il a décidé d’aller plus loin et, comme vous pouvez le voir sur ces lignes, change radicalement la Thèmes Super Mario pour leur donner une touche comme s’ils étaient tirés du travail de Miyazaki; Ils semblent tirés des rites sataniques.

La composition choisie est la mythique Dire, Dire Docks de Super Mario 64, et parvient à lui donner la forme que vous souhaitez jusqu’à ce que, s’il était joué au milieu d’une partie Bloodborne, il pourrait même passer inaperçu. Bien sûr, il est très curieux de voir ce type de thème adopté à des genres radicalement différents.

Le plombier moustachu est chaud, comme presque toujours, avec la sortie récente de Super Mario 3D All-Stars pour Nintendo Switch pour célébrer le 35e anniversaire du personnage. En ce qui concerne le travail de Miyazaki, From Software a récemment confirmé qu’Elden Ring était toujours en développement.

