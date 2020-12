Un utilisateur raconte comment les sons initiaux de la première PlayStation et de la PS2 ont été créés.

L’être humain a une capacité particulière à relier et à identifier les sons. Surtout ceux qui ont laissé des traces dans nos vies. Et l’un des plus spéciaux pour les amateurs de jeux vidéo est celui qui se fait entendre au démarrage des consoles. Mais, Vous êtes-vous déjà demandé comment ils sont fabriqués?

Si vous vous êtes déjà demandé comment les sons de démarrage d’une console ont été créés, voici un exempleChaîne Youtube Studios Nitrocosm a publié une vidéo, que vous pouvez voir sur ces lignes, a exploré les sons de la PlayStation et de la PS2, et a déterminé qu’ils sont nés du BIOS du système. Tout d’abord, dans PSX, il y a trois sons différents qui ne s’accordent pas les uns avec les autres, mais lorsque la console démarre, ils s’entremêlent et jouent à des vitesses différentes pour donner le son mythique que nous connaissons tous.

La même chose est pratiquement le cas avec le son de la PS2. Bien que, dans ce cas, il n’y ait rien de moins que 16 clips sonores différents. Tous séparément peuvent ne pas dire grand-chose, mais les sons fusionnent et composent le son de démarrage de la deuxième console domestique de Sony.

Toute une ingénierie technique avec laquelle on découvre comment ont été créés des sons qui ont probablement a marqué l’enfance de nombreux joueurs, avec l’une des deux consoles. En attendant, la PS5 est déjà en magasin et il faudra attendre un moment pour voir si son son de lancement marquera également une époque. En ce moment, et parce que c’est si difficile à obtenir, des voleurs organisent des vols de films.

