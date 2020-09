Par Rodolfo León

0 COMMENTAIRE

11.09.2020 à 19h57

Si vous êtes fan des achats en ligne, alors à un moment de votre vie, vous en avez probablement acheté Principes de base d’Amazon, une gamme de produits qui ne peuvent « fondamentalement » manquer dans votre maison. L’attractivité de ceux-ci est généralement leur prix bas par rapport à d’autres marques, cependant, il semble que leur faible valeur soit également le reflet de leur qualité.

Basé sur des recherches approfondies par ., plus de 70 produits de cette gamme ont pris feu, voire explosé, et le pire est qu’au moins 30 d’entre eux sont toujours en vente. Fait intéressant, les critiques de ces produits mentionnent les problèmes mentionnés précédemment, mais selon AmazonIls les ont déjà examinés et ont déterminé qu’ils ne présentaient aucun défaut.

Bien sûr, . il n’allait pas rester les bras croisés et ils ont envoyé des produits à un centre spécialisé dans Université du Maryland. Parmi eux, il y avait un micro-ondes qui dès qu’ils l’ont activé et a commencé à fumer. Malheureusement, les tests ont dû être interrompus en raison de COVID-19[feminine, mais heureusement, ils ont pu déterminer que, au moins dans le cas du micro-ondes, il s’agissait bien d’un produit défectueux malgré les déclarations de Amazon.

La source: .

Street Fighter et Power Rangers: Battle for the Grid pourrait avoir un croisement

Rodolfo Léon

Editor chez atomix.vg

Gamer, cinéphile et amoureux de la culture pop.