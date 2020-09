Par Rodolfo León

18/09/2020 19h21

Après un long temps d’anticipation, Crysis remasterisé enfin disponible en Xbox One, PS4 et PC, mais malheureusement, il semble avoir beaucoup de problèmes techniques, en particulier Xbox One X et PS4 Pro.

Plusieurs joueurs et critiques rapportent que, lors de l’exécution du jeu avec Ray-Tracing et HDR, il y a de sérieux problèmes visuels, que vous pouvez voir ci-dessous:

Adventures in Crysis Remastered pour la Xbox One X. « Peut-il faire fonctionner Crysis? » Apparemment pas en mode RayTracing. OUI. pic.twitter.com/cArnvIQpSh – GameTripper UK (@GameTripperUK) 17 septembre 2020

Jean monteur de Fonderie numérique Il a également mentionné que les problèmes «sont un véritable cauchemar» pendant son temps avec le jeu jusqu’à présent, mais il a parlé à Crytek tant d’entre eux seront bientôt corrigés.

Le studio prévoit de publier un nouveau correctif sous peu pour corriger certains de ces problèmes, et il prévoit d’en sortir un autre au début de la semaine prochaine.

Via: Forbes / GameTripper Royaume-Uni / John Linneman

