Cyberpunk 2077 est l’un des jeux les plus attendus de ces dernières années. C’est pourquoi les quelques retards qu’il a subis cette année ont laissé les joueurs très déçus et, à cause d’une rumeur, ils craignent maintenant qu’un autre ne soit en route. Cependant, la réalité est différente.

Après une rumeur selon laquelle Cyberpunk 2077 serait reporté à janvier 2021, IGN a contacté CD Projekt RED pour s’enquérir. Là, l’étude a clairement indiqué que ce sera le 10 décembre lorsque le RPG arrivera sur le marché.

«En règle générale, nous ne commentons pas les rumeurs ou les spéculations. Ce que je confirme, c’est que nous prenons le temps pour que tous nos supports de presse reflètent la nouvelle date de sortie qui est le 10 décembre », a expliqué un porte-parole du studio.

Pour preuve de ce qui précède, nous pouvons voir que CD Projekt RED a changé l’image d’en-tête de son compte Twitter. Il précise désormais que le RPG sera disponible à partir du 10 décembre.

Après avoir lu ceci, pensez-vous que Cyberpunk 2077 subira un autre retard? Dites le nous dans les commentaires.

Cyberpunk 2077 arrivera le 10 décembre sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Nous vous rappelons que vous pouvez profiter de la rétrocompatibilité pour y jouer sur PlayStation 5 et Xbox Series X | S, mais les optimisations pour ces consoles viendront plus tard.

