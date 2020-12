Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 23/12/2020 08:37

Au début du mois, il a été annoncé que Keiichiro Toyama, créateur des franchises de Silent Hill, Sirens and Gravity Rush, s’était associé à Kazunobu Sato, producteur de The Last Guardian, et Junya Okura, un autre développeur majeur de Sony Interactive Entertainment Japan Studio, pour créer Bokeh Game Studios. Bien qu’aucune information supplémentaire sur l’étude n’ait été révélée à l’époque, aujourd’hui les détails initiaux de son premier grand projet ont été partagés, qui sera un jeu d’horreur avec des éléments d’action-aventure prévu pour 2023.

Dans une interview avec IGN Japon, Toyama a mentionné que ce projet plaira à tous les fans de son travail précédent. En ce qui concerne les éléments d’horreur, le réalisateur a mentionné que ce sera un point important, mais Ils se concentrent sur la création d’une expérience qui peut être divertissante pour le public le plus large possible.

Bien que Toyama ait travaillé une grande partie de sa vie sur les consoles Sony, ce nouveau projet est développé principalement sur PC, et il est prévu d’apporter l’expérience à autant de plates-formes que possible. Bien que Bokeh Game Studios ait une “assez grande” équipe de développement, le jeu en est encore à ses débuts de développement, et Kazunobu Sato a mentionné que le développement prendra environ trois ans.

Enfin, Yohei Hart, un autre membre du studio et ancien employé de Japan Studio, a déclaré qu’il ne voulait pas laisser ses fans dans le noir, alors prévoyez de partager des informations constantes via les pages Twitter et Facebook de Bokeh Game Studios. Sur ce point, voici ce que Sato a commenté:

«Nous aimerions profiter de l’occasion pour partager autant que possible… afin que le public puisse voir comment le jeu évolue au fil du temps. Nous espérons que cela aidera les gens à ne pas nous oublier ».

J’espère que nous avons plus d’informations sur cette équipe talentueuse et son prochain match, qui est probablement considéré comme une suite spirituelle de Silent Hill.

Via: IGN

Non, 343 Industries n’a pas annulé la version Xbox One de Halo Infinite

Sébastien Quiroz

23 ans. Editeur chez Atomix.vg. Consommateur de culture pop.