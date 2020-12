Si nous parlons des sagas d’horreur les plus réussies, l’un des noms qui me vient sans aucun doute à l’esprit est Silent Hill. C’est l’une des sagas les plus réussies pour les joueurs, malgré le fait que son développement s’est terminé il y a des années avec un adieu auquel personne ne s’attendait. Par conséquent, chaque nouvelle rumeur, chaque mention du jeu, est très bien accueillie par les fans, malgré le fait qu’à ce jour aucun nouveau projet n’a été confirmé.

Mais cela pourrait changer très bientôt car le créateur de la mythique saga Silent Hill, Keiichiro Toyama, a confirmé qu’il travaillait sur un nouveau projet. Il n’y a pas beaucoup de détails qu’il a partagés, mais il a confirmé que lui et son équipe Bokeh Game Studio Inc. ils ont un jeu d’horreur entre les mains dans un monde plein d’action et d’aventure.

Gravity Rush | Sony

Bien sûr, cette équipe est bien connue pour Silent Hill et même Gravity Rush, donc le fait qu’un nouvel emploi a simplement été confirmé comme étant à portée de main crée déjà toutes sortes d’illusions parmi les joueurs. Bien sûr, à quoi peut-on s’attendre pour ce nouveau projet? Pour le moment, nous devrons attendre même si, connaissant la grande histoire de Toyama, ce sera sans aucun doute spectaculaire.

Malheureusement, il n’y a aucune mention sur Silent Hill pour PlayStation 5, comme on le dit depuis des mois. Mais ce que nous espérons vraiment, c’est que ce soit l’une de ces sagas qui, avec la nouvelle année, décident d’avoir leur grand retour. Au moins, ce serait une nouvelle plus qu’applaudie par les joueurs désireux de ressentir cette grande émotion que seuls les titres de Silent Hill sont capables d’apporter.