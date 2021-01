Le 31 décembre est une date que beaucoup d’entre nous avaient inscrite sur le calendrier depuis quelques jours. Pour être le dernier jour d’une année catastrophique? Non, car c’est le jour où le nouveau magazine EDGE avec des informations de Hollow Knight: Silksong a été publié. Le plus ancien magazine de jeux vidéo a enfin été publié et grâce à lui nous avons un peu plus d’informations sur l’aventure de Hornet. En disant que dans les prochaines heures, de nouvelles informations et images sortiront du magazine, que nous vous apporterons sans aucun doute.

Hornet devra atteindre la Citadelle dans Hollow Knight: Silksong

La première nouvelle en rassurera beaucoup: la Team Cherry a reconfirmé que lorsque Silksong sortira, il le fera en même temps sur Nintendo Switch et PC, nous n’aurons donc pas à attendre une minute de plus pour goûter l’aventure de Hornet. Malheureusement cela ne veut pas dire qu’il n’est pas temps de continuer à attendre car pour le moment Ils ne donnent toujours pas de date estimée pour le lancement. The Hollow Knight: Silksong sortira quand il sera prêt.

Dans ce nouvel épisode, Hornet pourra faire des corvées pour les autres PNJ et grâce au babillard qui se trouve dans Pharloom, nous pourrons en avoir un suivi. Cela remplacera-t-il les quêtes secondaires organiques du premier Hollow Knight? Non, pas du tout, ils sont un nouveau type de missions complémentaire au type de missions qui figuraient déjà dans la première tranche. Ce qui change, ce sont les créatures qui doivent être sauvées. Cette fois, il sera temps de sauver les mouches au lieu des vers verts enfermés dans des bocaux en verre.

Concernant la personnalisation de Hornet, l’équipe Cherry a précisé dans l’interview que leur les médaillons sont entièrement personnalisables, s’adaptant à la manière de jouer de chaque joueur. Et précisément pour que tout le monde puisse jouer Ils essaient de rendre le jeu plus accessible aux nouveaux joueurs, mais avec l’objectif que la difficulté soit à égalité avec le jeu original. Comme nouveauté, nous pouvons créer des “trucs” tels que des fragments de Stinger, des bombes Pimpillo ou des épingles, sur des tables de travail en utilisant les fragments que nous collectons lors de la défaite des ennemis. Il semblerait que Hornet disposera d’un certain nombre d’outils dans sa tâche de monter à la Citadelle, malgré le début de l’aventure après avoir perdu presque tous ses pouvoirs. Damn syndrome de Samus Aran! Enfin concernant le jeu confirmez le retour de Christopher Larkin qui composera à nouveau la bande originale de Hollow Knight: Silksong après son travail magistral sur le premier opus.

Et dans la section des curiosités qui ne sont pas directement liées à l’aventure de Hornet, Team Cherry a commenté que leur prochain jeu n’aura rien à voir avec l’univers de Hollow Knight et qu’ils sont fans de Castlevania Lords of Shadows.

Voir également

Nous n’avons toujours pas de date et cela signifie seulement que nous devrons attendre quelques mois, mais sans aucun doute, c’est toujours une bonne nouvelle de connaître plus de détails sur le jeu et de voir que tout va de mieux en mieux. Maintenant, la grande question est: Hollow Knight: Silksong sera-t-il à la hauteur des attentes? Atteindre l’excellence avec le premier match a certainement placé la barre très haut pour Team Cherry.

La source

en relation