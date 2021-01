Comme prévu, le magazine EDGE a fourni de nouvelles informations sur l’indie tant attendu.

Probablement l’un des jeux Plus anticipé est le jeu vidéo indépendant Hollow Knight: Silksong. Le nouveau titre de Équipe Cherry a de nombreux joueurs à bout de souffle, désireux d’en savoir plus sur lui, surtout après le grand succès du Hollow Knight original. Eh bien maintenant nous avons su plus d’informations sur le titre, grâce au magazine EDGE, qui comme confirmé a dédié un espace au jeu.

Le jeu vise à avoir une difficulté similaire à l’original, mais il apprendra au joueur petit à petitLa première chose que nous devons dire est non nous ne connaissons pas la date de sortie. L’étude ne publie toujours pas d’engagement à ce sujet et a reconfirmé que le jeu sera publié sur Nintendo Switch et PC. Au moins, nous avons vu pas mal de nouveaux détails, grâce à Nintendo Everything. Le jeu prétend avoir un difficulté similaire à l’original, mais il apprendra au joueur petit à petit. De plus, Team Cherry a déclaré que même si l’original n’a pas été joué, Il se peut appréciez Silksong.

Un détail intéressant, et qui peut changer quelque peu le gameplay, est-ce que Hornet bouge et bouge plus rapide que Knight, en plus il peut grimper et se suspendre aux rebords. En fait, en raison du mouvement plus rapide du nouveau personnage, le studio a dû aborder le combat à partir d’un pointer quelque chose de différent. Les ennemies sera plus complexe, mais Hornet peut guérir avec une nouvelle capacité qui utilise la soie qu’il collecte pour faire des bandages.

En regardant la cartographie, il semble que les zones seront plus varié au début du jeu. Il a également été affirmé qu’il y aura 100 banques tout au long de la scène, qui sortira de terre à mesure que nous approcherons et servira à sauvegarder. De plus, à ces moments-là, Hornet pourra outils d’artisanat cela peut être fait grâce aux gouttes que nous recevons de certains ennemis. Les habitants du monde nous apprendront les recettes.

Hornet a un “forte personnalité” avec un rôle clair et parler. Bien sûr, il a perdu sa force après avoir été un moment fermé à clé dans une cage et la restaure avec l’aide de Los Tejedores. De plus, Hornet pourra faire missions secondaires pour les PNJ. Enfin, il est également important de dire que le compositeur de Hollow Knight, Christopher Larkin, il est de retour. Si vous en vouliez plus, vous pouvez vous souvenir de la première bande-annonce de gameplay du jeu.

