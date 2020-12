Vous souvenez-vous de toutes ces rumeurs selon lesquelles dans le dernier Indies World, nous reverrions Hollow Knight: Silksong? Ouais mec, ces rumeurs basées sur le Team Cherry PR retweetant l’annonce de la présentation, les membres de l’équipe sont tombés sur Discord du jeu et le magazine EDGE lançant un aperçu de leur prochain numéro. qui semblaient être les cornes de Hornet. Et à la fin, nous nous sommes retrouvés avec le désir. Cependant, il semble qu’au moins un de ces trois signaux était vrai et le prochain numéro du magazine EDGE à paraître le 31 décembre contiendra un article exclusif de Silksong ainsi qu’une longue interview avec les développeurs.

Hollow Knight: Silksong réapparaît exclusivement pour EDGE

Surprise! A moi aussi! Voici ceci, une SEMAINE complète avant la date prévue. Naturellement, je suis furieux. Mais William et Ari de @TeamCherryGames ont été incroyables et ont fait de mon dernier numéro d’Edge un souvenir inoubliable. Ari a conçu deux superbes couvertures personnalisées – attendez de voir celle des sous-marins. https://t.co/NJCkPztgFO – Jen Simpkins (@itsJenSim) 24 décembre 2020

Et comme les gens ne savent pas comment réserver des surprises, la couverture du numéro 354 du magazine EDGE a finalement été divulguée. La rédactrice en chef du magazine, Jen Simpkins, regrette que la surprise ait été gâchée, mais a profité du fil de discussion sur Twitter pour commenter que l’étude présentait une nouvelle démo, dont d’ailleurs ils n’ont absolument rien dit sur la possibilité de la lancer afin que le public y joue.

Il ne reste plus qu’à attendre que le magazine EDGE apparaisse dans les kiosques et découvrir des tonnes de nouvelles informations sur cette nouvelle aventure mettant en vedette Hornet. Qui sait, peut-être que le lancement de cette exclusivité débouchera sur le plafond d’information et nous commencerons à en apprendre plus sur Hollow Knight: Silksong plus souvent.

