Le gala de Les Game Awards Le 10 décembre dernier, il nous a laissé de nombreux prix et des nouvelles intéressantes. L’une des entreprises qui ont présenté des nouvelles était Capcom, qui a annoncé le départ de quelques nouveaux projets pour Nintendo Switch. D’une part, la compilation de 32 jeux classiques Capcom Arcade Stadium et, d’autre part, le retour de Sir Arthur dans Ghost ‘n Goblins Resurrection, un redémarrage de la saga.

Bien que lors de l’événement, nous ayons pu voir la bande-annonce de Ghost ‘n Goblins Resurrection, c’est maintenant que la société japonaise a partagé rien d’autre sur le titre. Dans la dernière vidéo de Capcom TV, les Japonais ont montré gameplay de jeu sur Switch, et vous pouvez le voir dans la vidéo qui accompagne cette nouvelle (à la minute 1:17:06). On peut voir comment sur le plan artistique le jeu a un peu changé, vers un style un peu plus dessin animé.

le mouvement du personnage, quelque chose de plus exagéré dans ses extrémités. En termes de gameplay, on peut voir que garde l’essence jeux classiques, bien qu’il soit encore difficile de dire s’il aura le difficulté élevée qui a caractérisé la saga. Bien sûr, le jeu garde des clins d’œil, comme le mémoires de coeurs bon vieux Arthur.

Fans de ce jeu de plateforme et d’action classique ils n’auront pas à attendre trop pour profiter du titre, car il sortira sur Nintendo Switch au format numérique prochain 25 février 2021. Quant au Great N hybrid, qui ajoutera un jeu de plus à son vaste catalogue, la nouvelle la plus récente est que le président de Nintendo America ne voit pas le besoin d’un Switch Pro.

