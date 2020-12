Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 04/12/2020 14h16

Maintenant que The Last of Us Part II est sur le marché depuis plusieurs mois, Le chien méchant a décidé de publier une toute nouvelle bande-annonce qui se concentre sur certains éléments de l’histoire qui ont été gardés secrets avant sa sortie. Plus précisément, la vidéo en question la met en vedette Abby, et nous en dit plus sur sa mission de vengeance.

Si vous ne l’avez pas encore joué, nous vous recommandons de l’ignorer:

Scott Lowe, responsable de la communication pour le studio, a expliqué pourquoi sortir cette bande-annonce maintenant:

«Alors que l’année touche à sa fin et que de nouveaux joueurs entrent dans TLOU II pour la première fois pendant les vacances, nous avons mis au point une nouvelle bande-annonce qui offre un aperçu détaillé de l’histoire et, pour la première fois, se concentre sur le voyage émotionnel d’Abby. car il croise avec Ellie. Explorez ses origines et les événements qui ont déclenché sa quête de vengeance. “

TLOU II a récemment remporté le jeu de l’année en Prix ​​Golden Joysticks 2020, en plus d’être nominé dans plusieurs catégories pour le Récompenses du jeu la semaine suivante. Verrons-nous une possible version améliorée pour Playstation 5?

La source: Le chien méchant

Rick et Morty court métrage de style anime pour obtenir une suite

Rodolfo Léon

Editeur chez atomix.vg Gamer, cinéphile et amoureux de la culture pop.