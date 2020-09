L’un des grands absents de la nuit de Ubisoft Forward C’était Skull and Bones, l’ambitieux titre pirate du studio français qui promet de grandes doses d’action et toutes sortes de tests d’habileté pour les joueurs. Mais son absence n’a pas été une surprise pour les joueurs car, quelques heures auparavant, une partie de l’équipe confirmait que, une fois de plus, le titre serait l’un des absents, bien qu’ils n’aient pas hésité à révéler quelques changements.

La directrice artistique de Skull and Bones, Elisabeth Pellen, a été la en charge de confirmer que le jeu serait absent de la présentation. Bien sûr, il n’a pas hésité à indiquer que le titre est toujours en pleine production, bien qu’avec une nouvelle vision et un grand engagement à le soutenir. Malheureusement, pour plus d’informations sur ce titre ambitieux il faudra attendre 2021.

Crâne et os | Ubisoft

L’équipe a abordé l’un des thèmes les plus répétés par les joueurs: le retard de sa date de sortie. La réponse, bien qu’elle ait tardé à arriver directement, a fini par clarifier certains points et c’est que, comme Pellen l’indique, l’équipe a besoin de plus de temps. Ils ont rêvé de quelque chose de plus grand pour Skull and Bones et ces ambitions s’accompagnent de défis encore plus grands. Par conséquent, en réponse à la plupart des questions, ils répondent qu’ils ont besoin de plus de temps de développement.

Bien sûr, ce n’est pas la seule chose qui a été révélée car, d’un autre côté, il est mentionné que le jeu a beaucoup changé de son idée originale à ce qu’il est maintenant. Cela peut confirmer l’une des rumeurs d’il y a des mois dans laquelle il était mentionné que le titre Ubisoft finirait par suivre les traces d’autres grands jeux pour finir par devenir un jeu en tant que service. L’un des exemples les plus connus de ce style est Fortnite, où le monde change constamment pour offrir aux joueurs la meilleure expérience. Et il semble que ce soit l’idée que devrait prendre l’étude, même si pour le moment il faut attendre un peu plus longtemps pour connaître ses vrais plans.