Le jeu de pirates compte déjà 6 studios de développement à travers la planète.

Lorsque nous vous avons informé cette semaine qu’Ubisoft travaillait sur plusieurs projets AAAA, l’un des noms qui est apparu était Skull & Bones. Le jeu de pirates a connu des progrès quelque peu turbulents, et en fait, plusieurs sources ont affirmé que son développement avait été redémarré, ce qui semble être confirmé maintenant. Dans un communiqué officiel, la société propose une mise à jour sur l’état d’avancement du projet, en plus de confirmer que ne sera pas chez Ubisoft Forward aujourd’hui.

Sur les raisons de ses retards et de l’absence du jeu à l’événement Ubisoft de cet après-midi, Creative Director Élisabeth Pellen explique que le développement est devenu plus ambitieux qu’avant, ce qui expliquerait son nouveau nom en tant que jeu «Quadruple A»: «Beaucoup d’entre vous se sont demandé pourquoi nous avons dû reporter la première. La réponse est qu’il nous faut simplement plus de temps. Nous avons rêvé de quelque chose de plus grand pour Skull & BonesEt ces ambitions posent naturellement de plus grands défis. «

« Ces difficultés ont entraîné délais nécessaires pour le jeu », déclare Pellen.« Nous avons dû nous attaquer à des questions cruciales au cours des derniers mois: comment moderniser le fantasme classique des pirates? Comment proposons-nous une expérience plus immersive et viscérale? Comment créer des moments incroyables et mémorables dans le jeu? Pour répondre à la plupart de ces questions, il était évident que nous avions besoin de plus de temps de développement. «

Ubisoft Singapore mène le développement, soutenu par 5 autres studiosMaintenant, quelle est la taille du projet en ce moment? Eh bien, selon les responsables, le développement de Skull and Bones couvre déjà 6 études différentes d’Ubisoft dans le monde entier: Ubisoft Singapour, Berlin, Chengdu, Kiev, Paris et son siège aux Philippines. Aussi ils ont recruté de nouveaux employés pour le siège de Singapour, l’équipe principale du jeu, pour aider au projet. « Le dévouement et la passion de nos développeurs continuent d’alimenter notre volonté de faire de Skull & Bones quelque chose dont on peut être fier« .

Annoncé lors de la conférence Ubisoft à l’E3 2017, Skull and Bones faisait partie des présentations de l’entreprise jusqu’à ce qu’elle cesse d’être présente à l’E3 2019. Suite aux changements du projet et à la promesse qu’il le sera maintenant un jeu plus ambitieux qu’avantNous verrons ce que ses dirigeants nous surprendront à l’avenir. Jusque-là, et au cas où vous ne l’auriez pas vu hier, nous vous rappelons qu’Ubisoft a avancé le lancement d’Assassin’s Creed Valhalla pour coïncider avec la première de la Xbox Series X.

En savoir plus: Skull and Bones, Ubisoft et Ubisoft Forward.

googletag.cmd.push(function() { var g = '/241667871/3DJuegos/homepage/news'; googletag.pubads().disableInitialLoad(); googletag.defineSlot(g, [[1,1], [728,90], [1008,350], [970,250], [980,250], [980,90], [2,1]], 'dfp-masthead').setTargeting("Pos", ["top"]).addService(googletag.pubads());// masthead googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-atf').setTargeting("Pos", ["1"]).addService(googletag.pubads()); // mpu atf googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-mtf').setTargeting("Pos", ["2"]).addService(googletag.pubads()); // mpu mtf googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-btf').setTargeting("Pos", ["3"]).addService(googletag.pubads()); // mpu btf googletag.defineSlot(g, [[970, 250], [970, 180], [970, 90], [728, 90]], 'dfp-footer').setTargeting("Pos", ["footer"]).addService(googletag.pubads()); // masthead_footer googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-thin').setTargeting("Pos", ["thin"]).addService(googletag.pubads()); // thin_Banner[624,78] googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-inread').setTargeting("Pos", ["inread"]).addService(googletag.pubads()); // inread googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-cintillo').setTargeting("Pos", ["cintillo"]).addService(googletag.pubads()); // cintillo googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-interstitial').setTargeting("Pos", ["interstitial"]).addService(googletag.pubads()); // interstitial googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-oop').setTargeting("Pos", ["oop"]).addService(googletag.pubads()); // out_of_page googletag.pubads().enableSingleRequest(); googletag.pubads().setTargeting("console_name", ["pc"]).setTargeting("publisher", ["ubisoft"]).setTargeting("genre", ["acción","acción-táctica"]).setTargeting("game", ["skull-&-bones"]).setTargeting("url_sha1", "d463506923c225af3df0740e37f6b013e4cf60e7");

googletag.enableServices();

});

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');