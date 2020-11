Un nouveau tireur Il est proche de l’eShop de la console hybride, c’est Sky Mercenaries, l’un des titres développés par le studio indépendant PolarityFlow, entre autres comme Cryogear, Steel Rain ou encore Cyber ​​Complex, qui devrait débarquer jeudi prochain. 26 novembre. Puisqu’il est arrivé plus tard sur la plate-forme Nintendo, le bon côté est que la version Redux arrive, avec plus de contenu sous forme de missions, d’armes et de capacités, complétant les fonctionnalités de rpg que l’original avait déjà.

Une bataille épique vous attend dans le ciel! Sky Mercenaries est de retour avec une édition révisée de Redux Exclusive Nintendo Switch 2020. Choisissez votre pilote et votre combattant pour participer à l’action Shoot’em Up à polarité 2D suprême!

Combattez plus de 50 types d’ennemis dans 8 mondes dans plus de 32 missions d’histoire et un contenu aléatoire illimité. Préparez-vous pour la flotte ennemie écrasante et les combats de boss difficiles. Améliorez vos combattants, drones et pilotes comme vous aimez jouer avec eux.

Obtenez des améliorations visibles puissantes et permanentes, des armures et différents types d’armes. Améliorez vos pilotes et attribuez des points de compétence à travers 3 arbres de compétences différents pour débloquer une variété de compétences telles que le bouclier automatique, les mises à niveau critiques, etc.

Rejoignez les mercenaires maintenant!