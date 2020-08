Par Cian Maher,

Apparemment, charger incorrectement vos mods Skyrim peut potentiellement changer le simulateur Dovahkiin en un jeu où les globes oculaires n’existent plus.

Le chargement de mods incorrect peut avoir une gamme d’effets sur la façon dont Skyrim se joue réellement. Que lesdits mods entrent en conflit avec un aspect narratif nécessaire du jeu ou rendent simplement certaines erreurs qui mènent à des bugs absolument ridicules, modifier votre jeu invoque un risque inhérent de le briser absolument.

C’est à peu près exactement ce qui est arrivé à un utilisateur appelé Camjdent sur Reddit. Consultez l’article ci-dessous.

AIDEZ mes personnages skyrim à ne pas avoir les yeux de skyrim

«Salut les gars», écrit Camjdent. «Je viens juste de commencer à expérimenter des mods aujourd’hui pour rire, pour me rendre compte que lorsque j’ai chargé mon jeu, certains personnages n’ont pas d’yeux. Ils ont juste des orbites vides.

C’est bizarre, non? J’ai entendu parler de géants chevauchant des dragons à la suite de l’installation d’un trop grand nombre de mods, et j’ai vu une personne qui a réussi à modifier son jeu de manière à ce que les gardes arrêtent tout simplement de porter des vêtements. Je suis même tombé sur à quoi ressemble Skyrim avec un énorme 300 mods en action – spoiler: ça a l’air très différent.

Mais pas d’yeux – tout ce que je peux demander, c’est comment? Avec quel aspect de niche du code source de Skyrim a-t-il fallu lutter pour cibler spécifiquement les globes oculaires et uniquement les globes oculaires? Les orbites sont toujours là, selon l’utilisateur de Reddit, et je suppose que les gens ont encore des sourcils. C’est juste la balle physique elle-même et la rétine, l’iris et la cornée qui s’y attachent.

Dans d’autres choses Skyrim et mods, quelqu’un a récemment modifié Alduin – oui, cet Alduin, le roi dragon mangeur de monde – en Digital Combat Simulator. Bien qu’il ait accès à un souffle de feu littéral, il ne se débrouille pas très bien contre un avion de combat.

Pendant ce temps, beaucoup de haricots de Fall Guys ont fait leur chemin vers Skyrim.

Astuce: c’est à cause des mods, évidemment.

