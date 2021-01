Comme chaque janvier, Hi-Rez célèbre son Expo particulière où se déroulent les finales de ses jeux les plus importants et les actualités de ce qui est à venir dans cette nouvelle année sont présentées. Après les annonces de Rogue Company et Paladins, ils ont finalement joué à celles de SMITE, le jeu principal de la société et bien sûr la saison s’annonce spectaculaire.

Changements apportés à Conquest, Tiamat, Gilgamesh et de nombreux autres dieux dans SMITE saison 8

La première grande nouvelle, ou plutôt grande nouvelle, est l’annonce de l’arrivée du panthéon mésopotamien / babylonien et avec lui Tiamat et Gilgamesh, probablement les deux personnages les plus importants de toute cette mythologie. Le dragon arrivera en février avec la saison 8 tandis que le roi des rois le fera en avril. Comme l’année dernière, une vidéo a également été présentée qui laisse quelques indices sur le reste des dieux qui arriveront cette année. Parmi beaucoup, il n’y a aucun indice, au-delà d’un thème tel que “cosmos” ou “hiver”, mais le personnage qui sort après Gilgamesh, un magicien avec des éléments de châteaux médiévaux derrière, est presque certainement Morgana Le Fay. Il semble que le roi Arthur et Merlin ne resteront plus seuls longtemps.

Et enfin, la carte Conquête, le mode de jeu principal de SMITE, va subir un changement total, cette fois face au thème grec avec le thème babylonien.

Il faut maintenant attendre quelques semaines pour que la nouvelle saison arrive, tous les changements que la nouvelle saison apportera au niveau des objets et de l’équilibre des dieux et surtout de nombreux aspects nouveaux.

