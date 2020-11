Vient un nouvelle mise à jour pour SMITE Et non seulement cela garantit de bonnes nouvelles pour les joueurs, mais il offre même la possibilité d’attirer quatre invités incroyables. Voulez-vous savoir qui ils sont? Et bien tu devrais le savoir les dieux trembleront quand ils sauront que les tortues ninja Ils arrivent dans le jeu dans le cadre du nouveau Battle Pass, transformant ainsi les dieux en célèbres tortues.

À partir de ce moment, les joueurs peuvent se procurer le nouveau pass de combat des Tortues Ninja et, de cette manière, être en mesure d’incarner les quatre tortues dans leurs jeux. En effet, si vous êtes intéressé, vous aimerez savoir qu’au premier niveau du pass vous obtiendrez l’aspect Osiris Leonardo, pouvant ainsi débloquer plus tard Loki Raphael, Mercurio Michelangelo et Sun Wukong Donatello. Tout cela basé sur des jeux.

Bien sûr, en plus d’obtenir ces skins spectaculaires, les joueurs auront également la chance de se procurer des dizaines d’articles cosmétiques sur le thème de ces personnages mythiques. Et, bien sûr, il y aura une grande variété de peaux prestigieuses pour les quatre tortues qui arriveront inspirées par leur apparence dans les années 80. En plus, si vous souhaitez compléter la collection, vous pouvez acheter des peaux dans le boutique inspirée du Master Sliver and Shredder.

Mais, Qu’en est-il des utilisateurs de Xbox Game Pass? Tous les abonnés recevront, le 24 novembre, jusqu’à 3000 points pour la passe de combat, les quatre dieux transformés en tortues ninja, les packs vocaux de ces personnages et une bonne affaire du jour. Par conséquent, ne manquez pas l’occasion de profiter de SMITE, un titre disponible sur PC, Switch, Xbox One et PlayStation 4.