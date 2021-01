Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

La trilogie de films Retour vers le futur est l’une des plus appréciées par des millions de fans et beaucoup ont été captivés par cette perspective du futur incarnée dans le deuxième volet. Depuis lors, les possibilités d’une IP cinéma réussie pour faire le saut vers les jeux vidéo étaient déjà ouvertes et dans ce cas, les joueurs de Super Famicom au Japon ont pu profiter de Super Back to the Future II, une plateforme sur laquelle nous contrôlions Marty. sur son hooverboard désormais légendaire. Cependant, ce jeu pourrait avoir un autre destin s’il avait suivi son plan initial.

À travers une publication sur son compte Twitter officiel, le site dédié à la préservation des jeux vidéo et du matériel connexe, Gaming Alexandria, a partagé une capture d’écran d’un numéro du magazine Famitsu dans un instant avant le lancement de Super Back to the Future II . Selon les informations, le plan initial de ce jeu n’était pas pour un jeu de plateforme, mais un RPG inspiré de The Legend of Zelda qui montrerait une autre perspective de l’adaptation de jeu vidéo de ce film.

Donc, numériser un Famitsu et remarqué cela. Apparemment, la version Super Famicom de Back to the Future II allait à l’origine être un RPG avant de devenir un défilement latéral? pic.twitter.com/2U2m7RSqys – Gaming Alexandria (@GamingAlexandri) 14 janvier 2021

Malheureusement, et sans en connaître la raison, le projet a changé de cap et a fini par devenir le lancement officiel, Super Back to the Future II. Le matériel présenté présente les dessins de Mary McFly et du Dr Emmett Brown, ainsi que la tour de l’horloge du palais de justice de Hill Valley.

