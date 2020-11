Lors de la Nintendo Direct Mini: Partner Showcase de septembre, il a été annoncé que Tireur d’élite 4, le tireur tactique de Rebellion Developments, viendrait à Nintendo Switch en hiver 2020. Une date qui, jusqu’à présent, n’était qu’une fenêtre de lancement, mais qui a déjà été fixée à un jour précis. C’est dans son dossier dans l’eShop que l’on peut voir que, enfin et, contrairement à ce qu’on voit habituellement aujourd’hui, son lancement a été un peu tôt, puisque l’hiver commence le 21 novembre, alors que le titre peut être apprécié à partir du 17 novembre. Aussi, si vous êtes intéressé à l’acheter au lancement et que cela ne vous dérange pas qu’il soit au format numérique, jusqu’au jour du lancement Il est réduit dans l’eShop à 33,99 €, pour les 39,99 € qu’il coûtera régulièrement.

Sniper Elite 4 est un jeu de tir tactique, mais chargé d’action

Arrivé il y a quelques années sur PlayStation 4 et Xbox One, le lieutenant américain Karl Fairburne revient sur le champ de bataille sur Nintendo Switch pour continuer à massacrer les troupes nazies. Cette fois, il se rend en Italie, où, armé de son fusil de sniper, il affronte ses ennemis dans toutes sortes d’endroits du pays transalpin. Comme dans les titres précédents, nous pouvons à nouveau voir nos éliminations en détail grâce à la caméra de la mort à rayons X. Avec cette fonction, le temps ralentit et on voit comment les balles transpercent les organes ou les os de nos ennemis.

Enfin on vous laisse un gameplay des 22 premières minutes du jeu, publié par IGN sur sa chaîne YouTube. Il montre la cinématique de l’introduction, ainsi que la première mission et les mécanismes du jeu, à la fois de combat et de furtivité. Il faut préciser qu’il y a des scènes violentes et des exécutions comme celles que nous avons mentionnées ci-dessus, donc, en se référant au PEGI du titre, vous ne devriez pas le voir si vous avez moins de 16 ans.

