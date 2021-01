Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Samurai Shodown est maintenant disponible sur les consoles et PC de nouvelle génération. SNK veut pousser le jeu encore plus loin, il travaille donc à une sortie sur Xbox Series X et Xbox Series S, les systèmes de nouvelle génération de Microsoft.

Cette sortie a été confirmée au Tokyo Game Show 2020, mais c’est jusqu’à présent que nous avons plus d’informations sur le port. SNK a déjà révélé la date de sortie du jeu sur les deux consoles. De plus, il a partagé les détails de sa performance et a confirmé une première en format physique.

Samurai Shodown arrive bientôt sur Xbox Series X | S avec plusieurs améliorations

SNK a annoncé que Samurai Shodown serait disponible sur Xbox Series X et Xbox Series S le 16 mars. Le jeu est compatible avec Smart Delivery, donc les joueurs qui l’ont déjà sur Xbox One auront accès à la version de nouvelle génération.

Les joueurs pourront apporter tous leurs DLC et progresser de la version Xbox One à l’édition Xbox Series X et Xbox Series S. Cette première arrivera simultanément avec la première de leur Passe de saison 3 et les ajustements d’équilibre.

Le titre sera disponible en format numérique et papier en Amérique du Nord. Le jeu physique comprendra le contenu du Passe de saison 1, il donnera donc accès à Rimuru, Basara, Kazuki et Wan-Fu. Comme si cela ne suffisait pas, il inclura également Cham-Cham de la nouvelle saison.

Samurai Shodown fonctionnera mieux que jamais grâce à la puissance de la Xbox Series X et de la Xbox Series S. Hayato Konya, directeur du jeu, a révélé que le titre doublerait sa fréquence d’images par seconde, passant de 60 fps à 120 fps. Voici une bande-annonce du jeu et une autre avec des informations sur le lancement:

Trouver: ces personnages arriveront à Passe de saison 3 par Samurai Shodown

Samurai Shodown est disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC (via Epic Games Store) et Google STADIA. Il arrivera sur Xbox Series X et Xbox Series S le 16 mars. Ici vous trouverez plus de nouvelles de lui.

La source