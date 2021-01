Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Hier n’a pas été une très bonne journée pour les fans de The King of Fighters, car SNK a retardé indéfiniment la révélation officielle de The King of Fighters XV. Malgré cela, ce ne sont pas toutes de mauvaises nouvelles, car il y a eu une annonce récemment concernant la franchise.

La société a révélé The King Of Fighters XIV Ultimate Edition pour PlayStation 4. Comme son nom l’indique, il s’agit d’une nouvelle édition qui inclut le jeu de base et beaucoup de contenu supplémentaire dans le même package.

Le titre est déjà disponible en Europe et au Japon en format numérique. Si cette version vous intéresse, sachez qu’elle arrivera dans quelques jours en Amérique via le PlayStation Store

The King of Fighters XIV Ultimate Edition comprend tout ce contenu

The King Of Fighters XIV Ultimate Edition sera disponible dans notre région à partir du 20 janvier. Il ne sera diffusé pour l’instant qu’en format numérique. SNK a confirmé des copies physiques du jeu pour le 11 mars, mais elles n’arriveront qu’au Japon. Plus tard, au printemps de cette année, ils seront lancés en Europe.

Le titre n’a toujours pas de prix en Amérique, mais nous savons qu’en Europe, il est proposé en échange de 39,99 €, ce qui se traduirait par environ 49 $ USD. Le titre comprend son contenu de base plus 8 personnages DLC, 10 tenues téléchargeables et 10 thèmes pour PlayStation 4.

Ainsi, il s’agit d’un package de contenu robuste qui vous donnera accès à l’expérience complète de The King Of Fighters XIV. Cette édition n’a pas été confirmée pour le moment pour PC. Voici une bande-annonce de l’annonce et une liste de tout son contenu:

Jeu de base The King Of Fighters XIV

10 thèmes originaux pour PlayStation 4

Personnages DLC:

Rock Howard Vanessa Ryuji Yamazaki Fouet Heidern Blue Mary Oswald Najd

Tenues supplémentaires:

Classic Kyo Geese Nightmare Classic Iori Athena Asamiya from KOF ’98 Kung-Fu Suit for Shun’ei School Uniform for Nakoruru Dress for Kula Angel Diabla Meitenkun Pyjamas Sylvie Little Red Riding Hood

【KOF XIV UE】

Ramenez à la maison tous les personnages et costumes DLC avec KOF XIV ULTIMATE EDITION! #SNK #KOF # KOF14 > Bande-annonce de KOF XIV UEhttps: //t.co/Ty8CLs0QG4 pic.twitter.com/4DvJsRXzep – SNK GLOBAL (@SNKPofficial) 7 janvier 2021

The King of Fighters XIV Ultimate Edition arrivera sur PlayStation 4 le 20 janvier. Sur cette page, vous trouverez plus d’informations sur le titre.

