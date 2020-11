Un nouveau jeu de puzzles s’approche de la console Joy-Con, il s’agit SOLAS 128, le premier ouvrage du développeur indépendant Amicable Animal, formé par une seule personne, comptant pour sa publication avec le soutien de l’éditeur Armor Games Studios, connu pour avoir publié d’autres titres tels que The Adventure Pals, Love is Dead ou Pinstripes entre autres, et bien qu’il lui reste encore un peu à voir la lumière, jamais mieux, puisqu’elle devrait sortir pendant la premier trimestre 2021, au moins on peut déjà voir de quoi il s’agit. Imaginer diriger un faisceau de lumière à travers des labyrinthes complexes, utilisant différents miroirs enclin à le faire rebondir et à changer de direction, le tout suivant le rythme des mélodies vibrantes de Synthwave, ce style de musique si vif qui combine des synthétiseurs avec des éléments visuels néon-punk; Eh bien, c’est ce que nous propose ce titre pendant 150 niveaux interconnectés, pour que le rythme ne s’arrête pas. Grâce à la bande-annonce de présentation suivante, nous pouvons mieux comprendre ce qui nous attend dans ce jeu rythmique:

Bande-annonce SOLAS 128 (Nintendo Switch eShop)

Tout a commencé par un problème dans le noir. Un mécanisme ancien, avec un but particulier, vous appelle. Un puzzle de sons synthétisés, de néons cassés et de systèmes interconnectés complexes. Vous seul pouvez le réparer, alors détendez-vous et rappelez-vous: tout est connecté. Un puzzle | Des centaines de pièces

SOLAS est un jeu de casse-tête assorti à des ondes synthétiques qui consiste à diriger des impulsions de lumière dans un décor sombre et ruiné. Vous devez synchroniser vos mouvements avec cette machine néon alors que vous essayez de déchiffrer les règles de ce monde désolé et les symboles étranges qui le gouvernent. SOLAS est constitué d’un monde unique, en constante évolution, sans interruption. L’impulsion initiale qui naît du début sera la même que celle qui traverse chacune de ses énigmes. Chaque pièce que vous résolvez forme une petite partie de l’immense ensemble. Chaque porte que vous ouvrez ouvre de nouvelles voies à explorer. Bien que vos tests s’appuient sur l’utilisation de la couleur, SOLAS a été conçu dès le départ pour convenir aux daltoniens. les caractéristiques

Si vous explorez suffisamment l’obscurité, il peut, et ne peut que découvrir la solution … Voir également ● Plus de 150 puzzles interconnectés

● Un style visuel inspiré de synthwave dans lequel la musique est le moteur constant.

● Conçu à partir du sol pour convenir aux daltoniens

● Un monde en constante évolution: les changements dans une pièce affecteront les éléments suivants

● Une bande-son originale de synthétiseur / chillwave

● Des zones cachées à découvrir et des secrets à découvrir

● Pas de texte, pas de dialogue: la musique et les images parlent d’elles-mêmes

