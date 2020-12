Le producteur du jeu s’excuse pour le silence, mais affirme qu’il se terminera dans les prochains mois.

L’une des sagas les plus importantes du genre JRPG est la série Tales of. Ces jeux ont de nombreux adeptes et les titres se distinguent généralement par leur profondeur et histoire. Le nouvel opus de la série, Tales of Arise, est en développement, mais nous n’avons pas entendu parler du jeu depuis longtemps. Maintenant, dans un streaming dans lequel le 25e anniversaire of Tales of, il a été commenté rien d’autre sur le.

Dans ce cas, et comme Dualshockers le comprend, le producteur Yusuke Tomizawa s’est excusé auprès des joueurs pour l’absence prolongée de nouvelles, mais a déclaré que préparer des informations pour les prochains mois. «Nous ne pouvons toujours pas vous en dire plus sur notre dernier match. [….] Nous nous excusons de ne pas pouvoir vous apporter de nouvelles cette année, [pero] nous faisons des préparatifs pour pouvoir faire diverses annonces en 2021», a indiqué Tomizawa.

Au moins, il y a de bonnes nouvelles pour les joueurs, a déclaré Tomizawa: “Le développement du jeu progresse très bien“Selon le Japonais, le 25e anniversaire de la série est un tournant et il a demandé aux fans de la patience, tout en faisant des commentaires passionnants:” Les choses seront différentes à partir de maintenant. […] Nous faisons quelque chose qui répondra à vos attentes. Attendez un peu plus longtemps. “

Tales of Arise a été annoncé à l’été 2019 pour PS4, Xbox One et PC, et il présentait un jeu qui semble plus orienté vers le action-rpg, suivant un peu la tendance de ces derniers temps, bien sûr avec tout le composant joueur de rôle que vous pouvez imaginer. Le titre était prévu pour 2020, mais ce n’était pas possible, et à l’été de cette année, Bandai Namco a annoncé qu’il était retardé indéfiniment.

En savoir plus: Tales of Aries, PC, PS4, Xbox One et Bandai Namco.

