Enfin, et après de nombreuses allées et venues, le lancement de Persona 5 Grévistes, un titre qui n’est ni plus ni moins que la version occidentale de Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers, qui était disponible au Japon pendant plusieurs mois. Ainsi, nombreux sont ceux qui se sont demandé pourquoi, compte tenu du succès écrasant de Persona 5 Royal, il avait fallu si longtemps pour annoncer l’emplacement de ce jeu, et maintenant, de la main de ses doubleurs, il semble que nous ayons un réponse à toutes ces heures supplémentaires de la version qui atteindra l’Occident.

La quarantaine COVID-19 aurait retardé le lancement de Persona 5 Strikers

Erika Harlacher et Cassandra Lee Morris sont les voix anglaises d’Ann et Morgana, respectivement, et, dans une nouvelle vidéo que la première a publiée sur sa chaîne YouTube, elles ont révélé quelques «petits secrets» sur le doublage de Persona 5 Strikers From this Harlache commente que lorsqu’ils allaient commencer à travailler, c’était à ce moment-là que la crise du COVID-19 a éclaté et qu’ils ont donc dû arrêter leur travail. Au début, ils pensaient qu’ils allaient rentrer en studio dans quelques semaines, mais proto ils ont pu vérifier que ça n’allait pas être comme ça, alors ils ont finalement dû penser à un plan B pour pouvoir réaliser le doublage anglais de ce jeu tant attendu. . Ainsi, COVID-19 pourrait expliquer tout le temps supplémentaire qui a été nécessaire pour amener le titre sur nos territoires, garantissant ainsi que les travailleurs puissent faire leur travail de manière totalement sûre.

Voir également

Enfin, il ne reste plus qu’à attendre un peu plus pour pouvoir jouer à Persona 5 Strikers, puisque ce jeu qui sert de suite directe est très proche d’être lancé, précisément, le 23 février 2021. Et vous, ¿ Vous souhaitez accompagner les Phantom Thieves dans ce nouveau voyage qui nous mènera à travers le Japon du début à la fin?

La source

en relation