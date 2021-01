L’équipe SNK a présenté, sur une base de test, des personnages d’autres grandes sagas de combat telles que Street Fighter.

Pour de nombreux joueurs et fans d’anime, leur rêve en or a été de pouvoir voir le bien-aimé Son Goku, protagoniste de Dragon Ball, rejoignez un jeu de combat populaire pour lutter contre d’autres personnages célèbres du monde virtuel. Ce que nous ne savions pas, c’est que certaines de ces personnes qui le souhaitent sont précisément des développeurs professionnels japonais, qui sont même allés à l’extrême pour inclure, à notre insu, le puissant saiyan dans certains de leurs jeux. Tel est le cas de Toyohisa Tanabe, designer qui a travaillé sur des jeux SNK comme The King of Fighters 98 ou Capcom contre SNK.

Lors d’une récente interview avec le site Polygon, Tanabe a partagé certaines de ses expériences en travaillant chez SNK à la fin des années 1990. Parmi eux, il y avait la confession de la façon dont lui et certains de ses anciens collègues ont expérimenté la version récemment conclue de The King of Fighters 98 et y ont inclus des personnages «curieux» de l’extérieur de l’entreprise.

Ryu et Ken étaient d’autres personnages qu’ils ont inclus dans la version de développement de KoF 98Au départ, Toyohisa Tanabe et ses collaborateurs ils ont ajouté Ryu et Ken de Street Fighter, alors il admet que c’était la première fois que – du moins eux – pouvaient cristalliser son rêve de voir les deux combattants de Capcom se heurter à Kyo, Iori, Terry et compagnie, même si c’était d’une manière “non officielle”. Mais cela ne s’est pas arrêté là car les développeurs sont allés plus loin inclure d’autres types de personnages tels que Goku lui-même, de Dragon Ball.

De toute évidence, et étant une version de développement du jeu, les créatifs pouvaient se permettre d’expérimenter le titre et de libérer leur imagination. Mais comme vous vous en doutez sûrement déjà, tout ce travail a été effacé, c’est donc un fait qu’il nous restera le désir de savoir à quoi aurait ressemblé un combat entre Ryu, Ken et Son Goku avec le style incomparable de SNK.

Heureusement, toute cette créativité n’a pas été vaine, car elle a conduit au développement de Capcom contre SNK, l’un des premiers grands croisements entre les deux sociétés et dans lequel nous avons enfin pu voir les confrontations tant attendues entre Ryu et la société contre le casting de KoF. Pourtant, il est impossible d’imaginer ce que cela aurait été de contrôler Goku dans un jeu comme celui-ci.

