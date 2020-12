Éditorial: Cinéma / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

2020 se révèle être une année sans précédent qui a marqué un avant et un après dans de nombreuses industries. L’un des plus touchés a été le cinéma, qui a dû retarder les premières ou même les éloigner des salles de cinéma. La conséquence en est que Sonic: The Movie s’est terminé comme le film le plus rentable de 2020 au Mexique.

Comme nous le disent nos amis de Tomatazos, la Chambre nationale de l’industrie cinématographique (Canacine) a publié les résultats préliminaires pour 2020. Ils y ont révélé quels sont les films qui ont généré le plus d’argent pour l’industrie cinématographique au Mexique jusqu’à présent cette année compliquée .

Dans le cas où vous l’avez manquéLes créateurs de Netflix et Ben 10 créeront une nouvelle série Sonic the Hedgehog

Le top 10 des films les plus rentables de 2020 au Mexique est composé de premières qui ont eu lieu au premier trimestre de 2020, avant le début du verrouillage. Avec cela, le succès Sonic: The Movie a fini par être couronné le film le plus rentable de l’année au Mexique, ce que personne n’aurait imaginé lors de la projection de sa première bande-annonce.

Voici la liste des films les plus rentables de l’année au Mexique:

1. Sonic The Movie 2. Bad Boys Forever 3. Oiseaux de proie et l’émancipation fantastique d’un Harley Quinn 4. Dolittle 5. Parasites 6. Jumanji: le niveau suivant 7. United 8. 1917 9. Cindy la Regia 10. L’homme invisible

Une année très compliquée pour le cinéma au Mexique

De toute évidence, le fait que les cinémas soient restés fermés ou sans premières a gravement affecté l’industrie mexicaine. Mais la question est, combien de temps a duré le coup que vous avez reçu de la pandémie et du verrouillage?

Trouver: Niño dépense plus de 300000 $ MXN sur Sonic Forces et ruine son Noël

Selon les informations de Canacine, en 2020, les cinémas au Mexique ont levé 3,5 millions de pesos, alors qu’en 2019, il y avait 18,18 millions de dollars de revenus au box-office. Cela représentait une baisse de 80%, ce qui est très difficile pour n’importe quel secteur.

Et vous, que pensez-vous de cette situation? Pensez-vous que l’industrie cinématographique sera à nouveau la même après la pandémie? Dites le nous dans les commentaires.

Suivez ce lien pour voir plus de nouvelles liées au Mexique.