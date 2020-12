Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 16/12/2020 9h10

2020 a été une année difficile pour l’industrie cinématographique. En raison de la pandémie COVID-19, presque toutes les premières prévues pour cette année ont été reportées à 2021 ou envoyées directement sur des plateformes de streaming. De cette façon, le film le plus rentable au Mexique cette année s’est avéré être Sonic the Hedgehog. Sans aucun doute, une fin à laquelle personne ne s’attendait.

Comme vous vous en souvenez, l’adaptation du hérisson bleu a été l’un des rares films à sortir dans notre pays avant l’emprisonnement. De cette manière, la Chambre nationale de l’industrie cinématographique (CANACINE) a révélé que Sonic the Hedgehog a réussi à rassembler 6,8 millions de participants et à collecter 351 millions de pesos. De cette manière, le long métrage de Paramount est devenu le film le plus rentable de 2020 au Mexique.

En deuxième place, nous trouvons Bad Boys Forever, tandis que Birds of Prey occupe la troisième place. De même, la liste des CANACINE est composé de films qui sortent en salles les trois premiers mois de l’annéeOn peut même voir que Parasites et Jumanji The Next Level, tous deux sortis en 2019, ont fait la liste.

En parlant de cinéma, le film Mortal Kombat a déjà une date de sortie. De même, nous savons déjà quand le nouveau film Resident Evil sortira en salles.

Via: CANACINE

