Après des mois de spéculation, Sony et Microsoft ont révélé tous les détails sur la commercialisation de la PlayStation 5, de la Xbox Series S et de la Xbox Series X. Tous arriveront en magasin tout au long du mois de novembre, avec quelques jours de différence entre certains modèles et d’autres.

Là où il y aura une différence, c’est dans la stratégie de prix. Microsoft a choisi de lancer deux consoles différentes: la série X, avec un matériel de premier ordre, et la série S, avec de meilleurs composants que la génération précédente mais inférieurs à la série X. Les deux, en principe, pourront exécuter les mêmes jeux vidéo. La seule différence se situera dans des aspects tels que la résolution, où la Série X pourra aller plus loin grâce à ses meilleures unités de traitement. La différence de prix entre les deux équipes, oui, c’est important. La série X arrivera en magasin pour 499 euros, tandis que la série S sera vendue pour 299 euros.

Sony, quant à lui, a opté pour une approche beaucoup plus simple. Les deux versions de la PlayStation 5 seront exactement les mêmes en termes de puissance de traitement. La seule différence sera le lecteur de disque. La version qui intègre cet élément coûtera 499 euros, tandis que la version numérique sera au prix de 399 euros.

Les Xbox Series S, Xbox Series X et PlayStation 5 sont-elles plus chères que les générations précédentes?

Beaucoup d’entre vous se demandent probablement comment les trois nouvelles consoles – ou quatre, si l’on compte la version révélée de la PlayStation 5 – sont positionnées par rapport aux générations précédentes en termes de prix. Pour mettre cela en perspective, nous avons compilé les prix des consoles annoncées par Xbox et PlayStation au cours des dernières décennies, nous avons noté les prix en dollars des versions initialement sorties – nous excluons donc les avis avec plus de stockage ou une taille plus petite les fabricants ont lancé le milieu de cycle – et, en plus, nous avons ajouté l’inflation correspondante.

! function () {« use strict »; window.addEventListener (« message », (function (a) {if (void 0! == a.data[« datawrapper-height »]) pour (var et dans a.data[« datawrapper-height »]) {var t = document.getElementById (« datawrapper-chart – » + e) ​​|| document.querySelector (« iframe[src*=’ »+e+ »‘] »); t && (t.style.height = a.data[« datawrapper-height »][e]+ « px »)}}))} ();

La PlayStation 5 sans lecteur de disque, comme on peut le voir sur le graphique, est la console la moins chère jamais sortie par Sony. Son prix est de 399 $, le même prix auquel la PlayStation 4 et la PlayStation 4 Pro ont été lancées. Cependant, compte tenu des progrès de l’économie au cours de ces sept années, on pourrait dire que, dans son contexte temporel, le La PlayStation 5 arrivera dans les magasins à des prix inférieurs à ceux des modèles précédents.

Cette conclusion n’est cependant pas reproduite si nous prenons la version disque comme référence, qui devient la quatrième PlayStation la plus chère –Derrière la première PlayStation et les deux versions originales de la PlayStation 3–. On pourrait donc dire que profiter de la nouvelle génération de PlayStation est moins cher que les années précédentes, mais seulement si vous êtes prêt à passer par le cerceau du numérique – qui est probablement l’avenir de l’industrie, oui – .

! function () {« use strict »; window.addEventListener (« message », (function (a) {if (void 0! == a.data[« datawrapper-height »]) pour (var et dans a.data[« datawrapper-height »]) {var t = document.getElementById (« datawrapper-chart – » + e) ​​|| document.querySelector (« iframe[src*=’ »+e+ »‘] »); t && (t.style.height = a.data[« datawrapper-height »][e]+ « px »)}}))} ();

En ce qui concerne la Xbox, la situation est similaire. La variante la plus économique de la nouvelle génération est la console la moins chère lancée par Microsoft dans son histoire. Bien entendu, ce n’est pas une version complète qui vous permet de profiter pleinement de toutes les capacités de cette nouvelle génération, on pourrait donc dire que votre cas est quelque peu atypique par rapport à l’histoire de la Xbox.

Dans le cas de la Xbox Series X, la conclusion est similaire à celle de la PlayStation 5 avec lecteur de disque. C’est la quatrième console la plus chère mise sur le marché par Microsoft. Bien sûr, il y a une petite nuance à considérer: la Xbox One est arrivée en magasin avec le système Kinect, ce qui a rendu le prix de la console plus cher. Peu de temps après, Microsoft a publié une variante moins chère qui se dispensait de cet accessoire. Donc, si nous supprimons la variable Kinect de l’équation, la Xbox Series X serait la troisième console la plus chère, derrière la Xbox 360 et la Xbox One X.

L’article Les prix des PlayStation 5, Xbox Series S, Series X, en contexte: sont-ils vraiment plus chers que les autres générations? Il a été publié dans Explica.co.