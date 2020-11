Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

De nombreux joueurs dans le monde apprécient déjà leurs nouvelles consoles PlayStation 5. Le système de nouvelle génération de Sony a déjà des exclusivités qui lui ont permis de faire de sa première une forte. Cependant, il y en a beaucoup d’autres qui sont en route et parmi eux Ratchet & Clank: Rift Apart se démarque, ce qui devrait être l’un des jeux qui dynamiseront la console au début de son cycle de vie en utilisant les capacités du console. Eh bien, bien que ce ne soit pas encore disponible, Sony sait que c’est l’une de leurs cartes les plus fortes, alors ils ont décidé d’utiliser le Lombax et son ami robotique Clank pour promouvoir la première de la PlayStation 5 en Allemagne avec 2 peintures murales fantastiques.

La PlayStation 5 du 19 novembre est disponible dans le monde entier et a organisé différentes campagnes publicitaires pour recevoir la console de la meilleure façon. L’une d’elles a eu lieu à Berlin, en Allemagne, où la PlayStation a peint 2 peintures murales représentant la PlayStation 5 et Ratchet & Clank.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Ratchet & Clank: Rift Apart profitera du SSD de la PlayStation 5.

Les peintures murales présentaient un éclairage dynamique

Aujourd’hui, la société a partagé une vidéo montrant le processus de création de ces 2 peintures murales qui ornaient les côtés de 2 bâtiments. Ce qui est intéressant, c’est l’effet réaliste que les artistes ont obtenu avec ces 2 peintures murales. Cependant, ce qui est le plus frappant, c’est l’effet obtenu quand il fait nuit, puisqu’ils ont apparemment été peints sur une toile qui reçoit des effets de lumière provenant des murs des bâtiments et les résultats sont fascinants.

L’un d’eux montre la console PlayStation 5 au premier plan avec le monde à l’horizon, qui est mis en évidence par les effets d’éclairage dont nous parlons. D’autre part, Ratchet & Clank: Rift Apart présente ce grand duo avec des effets dimensionnels derrière le dos qui ont vraiment fière allure.

Nous vous laissons avec la vidéo pour que vous puissiez voir ce que nous vous disons.

Que pensez-vous de cette combinaison de peintures murales? Êtes-vous excité pour Ratchet & Clank: Rift Apart? Dites le nous dans les commentaires.

Ratchet & Clank: Rift Apart fera ses débuts exclusivement sur PlayStation 5 et devrait être disponible dans le courant de 2021. Vous devez savoir que ce jeu proposera 4K, mais il sera dynamique, et avec un taux de 60 images par seconde. Vous pouvez trouver plus de nouvelles le concernant si vous visitez cette page.

