Dans moins d’une semaine, les joueurs pourront essayer pour la première fois la PlayStation 5. La console apportera de nombreuses nouvelles fonctions et fonctionnalités et les développera et préparera les joueurs à la transition entre ce système et la PlayStation 4 Sony a partagé un série de vidéos qui révèlent également plus de détails sur l’interface de la console.

La société japonaise a partagé 3 vidéos pour montrer facilement aux joueurs comment se préparer à commencer à utiliser la PlayStation 5 et grâce à elles, nous pouvons voir comment l’audio 3D peut être activé ou désactivé. La vidéo montre qu’il sera possible de choisir l’une des 5 options de configuration du niveau sonore, ainsi que de désactiver la réponse haptique et les vibrations, ou de niveler l’intensité.

La console aura 2 options de mode veille, l’une consommera plus d’énergie, mais permettra à la console de télécharger et d’installer automatiquement les mises à jour, de s’allumer via Remote Play ou l’application PlayStation et de charger les commandes. Cependant, une fonctionnalité plus économe en énergie exclura ces fonctionnalités.

Dans le cas où vous l’avez manqué: La PlayStation 5 ne sera pas disponible dans les magasins physiques lors de sa première en raison de la pandémie.

La PlayStation 5 comportera une nouvelle fonctionnalité de récompense

Lors de la première utilisation de la console, le joueur sera invité à créer un compte PlayStation qui sera lié au système, mais s’il en possède déjà un, il pourra s’y connecter manuellement en entrant son adresse e-mail et son mot de passe.

De même, il sera possible d’utiliser l’application PlayStation pour se connecter pour la première fois sur la PlayStation 5. Pour cela, il sera nécessaire d’avoir l’application et dans Paramètres, Gestionnaire de console, et l’option qui indique se connecter avec PlayStation 5 doit être activée. , l’utilisateur n’aura qu’à scanner le code QR qui sera à côté de l’option pour entrer le compte et le mot de passe manuellement.

Un autre détail intéressant dont Sony se souvient est qu’il ne sera pas nécessaire d’utiliser un nouveau compte si vous n’aimez pas votre identifiant actuel, car il sera possible de le changer dans la section des paramètres de profil, même si vous devez tenir compte du fait qu’il peut ne pas être gratuit.

Enfin, dans une partie de la vidéo, il est révélé qu’en conjonction avec le système de trophées, sur la PlayStation 5, les utilisateurs pourront gagner des distinctions ou des récompenses, mais malheureusement la vidéo n’a pas plongé dans cette nouvelle fonctionnalité, nous devrons donc attendre pour savoir comment cela fonctionne. .

Nous vous laissons avec les 2 vidéos ci-dessous. Sony a également publié une troisième vidéo montrant les options de transfert de jeux de la PlayStation 4 vers la PlayStation 5. Vous pouvez trouver plus de détails à ce sujet sur cette page.

Êtes-vous prêt à sortir votre nouvelle console PlayStation 5? Dites le nous dans les commentaires.

Ce que nous avons appris aujourd’hui, c’est que la PlayStation 5 n’offrira pas de résolution native de 1440p, mais qu’elle fonctionnera avec ces types de moniteurs et Sony a réitéré qu’à son lancement, la console ne prendrait pas en charge les disques SSD pour étendre la mémoire.

La PlayStation 5 fera ses débuts le 12 novembre au Mexique et dans d’autres régions et à partir du 19 novembre, elle sera disponible dans le monde entier. Vous pouvez trouver plus de nouvelles le concernant si vous visitez cette page.

Restez informé avec nous à LEVEL UP.

