Oui, le moment est venu et dans quelques jours, la PlayStation 5 sera chez des millions de joueurs à travers le monde. Bien que la première chose que beaucoup voudront faire est de jouer à un titre qui tire parti de la nouvelle génération, comme Demon’s Souls, mais la compatibilité directe qu’il a avec la PS4 ne peut pas être oubliée et cela ouvre la possibilité de profiter des jeux de cette deuxième console, dont certains avec des améliorations, et aujourd’hui Sony a montré comment vous pouvez apporter votre contenu au nouveau matériel.

Sony Interactive Entertainment a présenté une nouvelle vidéo sur la chaîne PlayStation officielle sur YouTube où elle montre les options de jeu et de transfert de données dont disposeront les utilisateurs de PS4 et PS5. Dans un premier temps, la marque offre la possibilité de faire un transfert direct de données entre consoles, ce qui sera possible en se connectant à la fois au même signal Wi-Fi et en se connectant avec le même compte utilisateur, bien qu’il soit recommandé de joindre les deux matériels avec un Câble Ethernet pour gagner du temps. À partir de là, il suffira de suivre les options à l’écran pour que les données se déplacent depuis la console et le mieux est que cela puisse être effectué en arrière-plan sur PS5.

L’option suivante est via le disque, il suffira donc d’insérer un jeu PS4 physique dans PS5 pour que le processus d’installation traditionnel ait lieu. D’autre part, la troisième option permet aux utilisateurs de connecter un disque dur externe, le même que celui utilisé dans PS4, à la PS5, cependant, Sony recommande que ce disque ne soit pas utilisé pour transférer des jeux et des données, mais que les jeux restez là pour ne pas prendre de place sur le SSD. Enfin, la quatrième option consiste à télécharger, en se connectant au PlayStation Network avec le même compte utilisateur que celui utilisé sur PS4 afin que la bibliothèque soit disponible au téléchargement sur PS5.

La PlayStation 5 arrivera le 12 novembre et dans ce lien, vous trouverez toutes les informations connexes.

