Comme révélé lors de la présentation de l’interface de Playstation 5, le nouveau PlayStation Store il est désormais intégré dans le logiciel de la console plutôt que dans une application distincte. Cela signifie que lorsque vous utilisez la fonction de recherche du système, il vous montrera également des options dans la boutique numérique, en ignorant complètement les temps de chargement.

Mieux encore, nous avons enfin la possibilité d’ajouter des éléments à notre Liste de souhaits, ou Liste de voeux. Beaucoup ont été déçus que cette fonctionnalité ait été supprimée de la version Web du PS Store, mais elle est maintenant de retour et meilleure que jamais.

Vous pouvez ajouter des jeux ou DLC qui vous intéressent à votre Liste de souhaits, et vous recevrez plusieurs notifications à leur sujet au fil du temps. Bien qu’il soit encore trop tôt pour tester ses fonctionnalités à cent pour cent, il faut s’attendre à ce que vous receviez des alertes lorsqu’un produit de votre Liste de souhaits est à une réduction ou quelque chose de similaire.

Il convient également de noter que les deux PS Plus comme PS Now ils ont des applications distinctes sur la console, organisant le contenu de deux abonnements distincts. Dans le cas de PS Plus, vous pouvez parcourir rapidement et facilement les jeux gratuits, ainsi que d’autres packages ou avantages inclus dans l’abonnement.

