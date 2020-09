Le fabricant de PlayStation Sony Interactive Entertainment a déclaré que son remake du classique culte Demon’s Souls ne viendrait pas sur PC.

Le détenteur de la plate-forme a déclaré à PC Gamer que c’était le cas, après la publication d’une bande-annonce du titre disant que le jeu était une console exclusive pour sa PlayStation 5 et qu’il serait également lancé sur PC. Cette vidéo a été déconnectée, au cas où vous vous poseriez la question.

Sony a montré la nouvelle bande-annonce dans son émission marketing sur PS5 hier (mercredi 16 septembre), révélant après le livestream que le titre allait être disponible pour sa nouvelle console lors de son lancement en novembre. Le remake est géré par Bluepoint, surtout connu pour avoir retouché des classiques comme Shadow of the Colossus pour du matériel moderne.

Plus tôt cette année, Horizon Zero Dawn, une exclusivité PlayStation 4, est arrivé sur PC aux côtés de Death Stranding, un autre titre publié par Sony, géré par 505 Games. Cela a conduit à spéculer sur le fait que Bloodborne et Persona 5 arrivaient également sur PC après la publication des listes Amazon France pour les titres avant que Sony ne dise que ce n’était pas le cas.

Demon’s Souls a été lancé pour la PlayStation 3 en 2009 et 2010, selon que vous viviez au Japon et aux États-Unis, ou en Europe. Malgré la réception moins que stellaire du titre de FromSoftware lors de sa sortie, le titre a construit un culte. En 2011, le studio a lancé un successeur spirituel appelé Dark Souls, qui a eu un impact énorme sur l’industrie des jeux.

