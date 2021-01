La PS5 il continue de se vendre comme des petits pains et Sony est prêt à prendre les mesures nécessaires pour éviter de futurs problèmes de stock et faire face à une demande croissante. En ce sens, la société japonaise a annoncé que mettra fin à tous les modèles PS4 Pro (CUH-7000) et tous sauf l’édition «Jet Black» de 500 Go du PS4 Slim (CUH-2000).

Selon GameWatch, les modèles PS4 et PS4 Pro susmentionnés ne sera plus produit et n’apparaîtra plus dans le catalogue de produits japonais. Cependant, on ne sait pas si Sony répliquera immédiatement cette stratégie sur d’autres marchés, en faveur du renforcement de sa console de nouvelle génération. Microsoft, pour sa part, a également fait une démarche similaire en arrêtant la Xbox One X et la Xbox Series S Digital Edition en juillet 2020, avant le lancement de la Xbox Series X / S.

La stratégie de Sony a du sens lorsqu’elle est comparée au succès de sa console de nouvelle génération et aux problèmes que cela a engendrés. Après le début des ventes, de nombreux joueurs n’ont pas attendu une minute pour s’emparer de la PS5. Seulement en Amérique En décembre 2020, le record des unités distribuées a été battu, dépassant la barre fixée par la PS4. Cependant, les problèmes de stock n’ont pas tardé à apparaître et de nombreuses livraisons ont été retardées.

La crise sanitaire due à la pandémie de COVID-19 et les confinements dans le monde ont probablement conduit aux options de divertissement à domicile et les consoles sont devenues une excellente option. Selon les rapports de Digitimes, au cours du premier mois de PS5 sur le marché, Sony a distribué 3,4 millions de consoles.

Vive la PS4

PS4 Pro

Alors que la PS4 et la PS4 Pro sont depuis longtemps à leur épée, Sony ne les abandonnera pas de si tôt. Le PDG de la société, Jim Ryan, a répété à plusieurs reprises qu’ils s’engageaient envers les propriétaires de consoles de la génération précédente. Ryan a dit à GamesIndustry que continuera à conduire le développement de nouveaux jeux jusqu’en 2022 au moins. Bonne nouvelle pour ceux qui n’ont pas encore décidé de passer aux consoles de nouvelle génération.