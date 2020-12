Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Si vous jouez à Demon’s Souls sur PlayStation 5, vous avez probablement entendu dire que de nulle part, des sons forts apparaissent dans le jeu. Beaucoup pensaient que ce serait un indice sur quelque chose d’important, mais il s’avère que ce n’est qu’une erreur.

Au cours des 3 semaines que Demon’s Souls a été sur le marché, de nombreux joueurs ont rapporté que des sons étranges sonnaient de nulle part. Le plus curieux, c’est que ce sont des pistes audio qui n’étaient pas dans le jeu original, donc cela semblait être une sorte de piste ou un nouveau mécanisme.

Lors de la diffusion du remake de Demon’s Souls hier soir, 2 événements sonores très étranges se sont produits. Quelqu’un d’autre a-t-il entendu cela? Quelqu’un a-t-il une idée de ce que cela pourrait signifier? pic.twitter.com/lkS41e4b75 – Lance McDonald (@manfightdragon) 13 novembre 2020

Le fait que Demon’s Souls ait déjà reçu quelques correctifs et que les sons aient persisté, semblait indiquer que c’était plus qu’un simple bug. Cependant, la réalité est différente: il s’avère que Sony a confirmé à Kotaku qu’il s’agissait d’un pépin et rien de plus.

Les bruits ont généré beaucoup de spéculations

Comme nous l’avons déjà mentionné, la présence de ces bruits était quelque chose qui semblait très étrange à la communauté. Après tout, rien de tel n’avait jamais été entendu dans Demon’s Souls!

C’est pourquoi de nombreux joueurs n’avaient d’autre choix que de commencer à spéculer. Certains pensaient qu’il était lié au système World Tendency et que c’était une manière de signaler qu’il avait été modifié par le comportement d’autres acteurs. Il y avait aussi des théories selon lesquelles il était lié au mystère de la nouvelle porte, qui a déjà été résolu.

Une autre théorie qui a attiré l’attention est qu’il s’agissait d’un teaser pour un autre jeu. Par exemple, il y a ceux qui pensent que c’était un clin d’œil à Elden Ring, le prochain jeu FromSoftware. D’autres pensaient que c’était un teaser pour le supposé remake de Metal Gear Solid.

Et pour vous, que pensez-vous de cette situation? Vous attendiez-vous à ce que ces sons correspondent à autre chose? Dites le nous dans les commentaires.

Demon’s Souls est disponible sur PlayStation 5. Vous pouvez en savoir plus sur ce remake acclamé en cliquant ici.