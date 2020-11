Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 10/11/2020 15:51

Avec l’arrivée d’une nouvelle génération, il semble que le soutien à la PS4 et Xbox One se termine. Cependant, ce ne sera pas le cas. Dans le passé, Microsoft a déclaré qu’il publierait des jeux sur One et Series X | S au cours des deux prochaines années. Maintenant, Sony a récemment confirmé qu’il continuerait à soutenir la PS4 pendant trois ans de plus.

Grâce à une interview avec AV Watch, Hideaki Nishino, directeur de la planification de PlayStation, a révélé que la société japonaise prévoit d’offrir un support à la PS4 dans les années à venir. Cela ne devrait pas être une grande surprise, des jeux comme Marvel’s Spider-Man: Miles Morales et Sackboy: A Big Adventure, des titres de lancement pour la PS5, seront également disponibles sur la console actuelle.

Voici ce que Nishino avait à dire à ce sujet:

«En termes de compatibilité, il est important d’amener les jeux PS4 sur PS5, mais j’ai insisté sur le fait que la compatibilité ascendante (pour amener les jeux PS5 sur PS4) est importante. L’estimation actuelle est que la transition de la PS4 à la PS5 durera environ trois ans. Pendant ce temps, comment puis-je continuer à acheter des jeux sur PS4? Puis-je jouer aux jeux que j’ai achetés sur PS5? C’est important”.

De même, Horizon Forbidden West, qui sera mis en vente au cours du second semestre 2021, arrivera également sur PS4. Étant donné que plus de 113 millions de PS4 ont été vendues dans le monde, cette décision ne devrait pas être une grande surprise.. Il est donc très possible de voir plus de versions AAA sur PS4 et PS5, la nouvelle console profitant de tout ce que le DualSense nous offre.

Sur des questions connexes, la PS5 pourrait diffuser à 1440p à l’avenir. De même, le 8K arrive sur la PS5 avec une mise à jour.

