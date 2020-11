Il reste très peu de choses pour la grande première de la PlayStation 5, la console nouvelle génération de Sony. Et si certains joueurs ont déjà leurs réservations plus que garanties, d’autres restent dans les doutes, notamment parce qu’ils ne veulent pas rater l’occasion de continuer à profiter de leur console de génération actuelle, PlayStation 4. Heureusement, la société a déjà confirmé que ne veut pas dire au revoir si tôt de votre console à succès et garantit qu’il a encore beaucoup de vie par devant.

De nombreux jeux qui seront présents dans la nouvelle génération seront également disponibles dans la génération actuelle, avec des cas comme Spider-Man: Miles Morales et même Horizon: Ouest interdit. Et il semble que ce soit un plan que la société souhaite maintenir pendant longtemps, comme l’a garanti Hideaki Nishino, responsable de la planification de la plate-forme, qui prévoit que la transition de la PS4 à la PS5 durera environ trois ans.

Ps5 | Sony

Pendant votre entretien avec AV Watch, vous avez mentionné qu’en termes de compatibilité il est vraiment important d’apporter des jeux de la PS4 à la PS5Mais il a insisté sur le fait que la compatibilité ascendante, en apportant les jeux de la PS5 à la PS4, est toujours aussi importante. L’estimation qu’ils ont actuellement est que la transition de la génération actuelle à la génération suivante durera environ trois ans, une période pendant laquelle les joueurs pourront continuer à acheter des titres pour PS4 ou même oser faire le saut vers la nouvelle génération pour continuer à profiter des jeux. titres achetés pour la génération actuelle.

L’un des aspects sur lesquels la société a le plus insisté est qu’ils ont discuté avec les développeurs afin qu’ils continuent à maintenir le développement sur PS4 et PS5. Après tout, ils veulent s’assurer que les joueurs peuvent continuer à profiter de leurs jeux où ils le souhaitent. Bien sûr, nous ne pouvons pas oublier que la nouvelle console apporte de grandes possibilités et que finalement PS5 sortira le 19 novembre en Espagne.