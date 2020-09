Detroit Become Human, Death Stranding, Horizon Zero Dawn… Les jeux Imsonicac, Kojima Productions et Guerrilla pourraient être rejoints sur PC par d’autres titres très prochainement. Et est-ce que les exclusivités PlayStation fonctionnent également très bien loin du parapluie PS4, comme l’ont montré leurs chiffres de vente.

Comme Sony lui-même a laissé voir dans le rapport 2020 du bilan de l’entreprise, ils sont prêts à continuez à prolonger la vie de vos jeux pour continuer à augmenter ses revenus: « Nous allons explorer l’expansion de nos titres de première partie vers la plate-forme PC, afin de promouvoir une croissance supplémentaire de notre rentabilité. » Et tout cela, rappelez-vous, au prix d’un produit déjà peaufiné par des millions d’utilisateurs il y a des mois sur PlayStation 4. Un secteur d’activité de plus que d’autres entreprises comme Microsoft le mettent en pratique depuis plus longtemps.

Death Stranding | Sony

Derrière cette stratégie, il y a plusieurs autres raisons impérieuses: continuer à renforcer la propriété intellectuelle de l’entreprise face aux futurs jeux, comme le cas de Horizon interdit ouest, qui fera son arrivée sur PlayStation 5, mais essaiera également de ne pas arrêter sa croissance d’utilisateurs actifs, «convertissant» les joueurs grâce à ses puissantes licences.

Ainsi, les utilisateurs de PC qui ne possédez pas encore de système PlayStation 4 ils ont suffisamment de raisons d’être ravis de ce rapport d’entreprise Sony.