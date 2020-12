Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Une nouvelle génération de consoles vient de commencer avec la sortie de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X | S. Cela ne signifie pas, cependant, que la dernière génération de consoles ne sera plus présente sur le marché. Dans le cas de la PlayStation, on s’attendait à ce qu’elle soit abandonnée car Sony avait mentionné qu’elle était un partisan des générations de consoles, donc elle se détacherait de ce système et la transition vers la PlayStation 5 serait plus rapide. Cependant, il y a eu un léger changement dans cette philosophie, car des mois avant la première de la console, il a été révélé que plusieurs jeux de la nouvelle console arriveraient également sur la PlayStation 4 et aujourd’hui Sony a expliqué pourquoi il avait choisi d’adopter cette position.

Dans une interview avec le magazine Edge (via Wccftech), le patron de PlayStation a évoqué la décision de la société de soutenir à la fois la PlayStation 4 et la PlayStation avec leurs titres exclusifs.

Vous vous souvenez peut-être que la société avait clairement fait savoir qu’elle croyait aux générations de consoles, insinuant qu’à chaque évolution générationnelle, elle laisserait l’ancienne pour offrir de nouvelles expériences différenciantes et qu’elles donnent du sens à ces cycles matériels. Pour cette raison, cela a été une surprise lorsqu’il a été révélé que des jeux initialement annoncés pour PlayStation 5, tels que Horizon Forbidden West et Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, faisaient également leur chemin vers PlayStation 4.

Sony croit en des générations de consoles, mais continuera à soutenir la PS4

Eh bien, le manager a mentionné que ce changement de position était dû au fait qu’ils ont un grand engagement envers les joueurs PlayStation 4 et qu’ils ne le laisseraient pas derrière, mais que c’est “la bonne chose à faire, il est rationnel” de continuer à soutenir cette console, et Il a même assuré que ce soutien sera plus perceptible par rapport au changement de génération intervenu dans les consoles précédentes.

«Nous sentons que nous avons une responsabilité envers cette longue communauté et une opportunité de continuer à créer d’excellents jeux PS4 tant que le besoin existe. Et je pense que c’est la bonne chose à faire, c’est la chose rationnelle à faire, et je pense que vous allez voir une piste avec la PS4 qu’ils n’ont pas vue avec la PS3. Mais cela étant dit, avec le temps, vous allez voir de plus en plus l’accent sur le développement de la PS5 5 et le SKU PS5 sera le SKU principal », a commenté Ryan.

Sony n’oubliera pas de sitôt les joueurs PS4

Il est important de dire que la PlayStation 4 dispose d’une base de plus de 100 millions de joueurs à travers le monde, il est donc logique que Sony publie ses jeux vidéo également sur la PlayStation 4 et satisfasse ainsi les joueurs PlayStation 5 et PlayStation 4. , en tenant compte du fait que tout le monde ne fera pas la transition au cours des premiers mois ou années, mais qu’avec le temps, ils finiront par acheter le nouveau système.

Cependant, cela ne signifie pas qu’il n’y aura pas d’expériences exclusives sur la PlayStation 5, car il existe déjà des jeux de lancement qui n’ont fait leurs débuts que sur cette nouvelle console, tels que Marvel’s Spider-Man: Remastered, Demon’s Souls et Godfall. En outre, les jeux disponibles sur PlayStation 4 et PlayStation 5 ont généralement plusieurs améliorations sur cette dernière plate-forme.

Que pensez-vous du changement d’avis de Jim Ryan? Préférez-vous cette approche? Dites le nous dans les commentaires.

