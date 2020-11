Quelques jours après le lancement officiel, Sony déja commencé interdire les premières consoles PS5 pour profiter de la collection PlayStation Plus. Certains utilisateurs malais signalent que leurs consoles ont été interdites, tandis que d’autres Les comptes PSN ont été suspendus pour deux mois.

Le problème est que Les propriétaires de PS5 louent leur console à d’autres utilisateurs pour échanger des jeux de la collection PlayStation Plus. Étant donné que ces titres ne peuvent être activés que sur une PlayStation 5, les propriétaires de consoles en offrent l’accès. pour environ 6 ou 7 euros.

Contrairement à la vente de comptes PSN, une pratique qui s’est installée au cours de la dernière génération, le rachat de jeux PS Plus Collection fonctionne différemment. Lors de l’achat d’un accès vous donnez votre compte PSN au propriétaire de la PS5 pour échanger les jeux pour vous et plus tard pouvoir les utiliser sur votre PS4.

Cette fonctionnalité vous donne accès à des jeux comme God of War, Bloodborne, Days Gone, The Last of Us Remastered et d’autres succès de la génération précédente. Bien qu’il soit destiné aux propriétaires d’une PlayStation 5, lors de leur utilisation ils sont activés dans votre ludothèque et vous pouvez y jouer sur PS4.

Sony interdira votre PS5 pour toujours

Selon PSX.BR, le PlayStation Network dispose d’un mécanisme de défense qui protégez votre console contre un éventuel piratage. Parce que ces PS5 enregistrent plus de comptes que ce qui est autorisé, Sony est interdiction permanente de la console.

Ce n’est pas seulement une mauvaise nouvelle pour le propriétaire de la PS5, qui ne pourra pas utiliser sa console, mais aussi pour les utilisateurs qui ont demandé l’échange. le Comptes PSN de ceux qui ont payé pour louer le matériel auront un suspension de deux mois.

Sony a mis les freins une faille trouvé dans la collection PlayStation Plus et la décision ne nous surprend pas. L’entreprise face il y a quelques années à la vente de comptes PSN, application des interdictions de console et suspension définitive des comptes. Avec la mise à jour 2.5, un mécanisme a été activé pour bloquer le raccourci dont de nombreux utilisateurs ont profité pendant des années.

Il est à noter que la suspension des comptes et l’interdiction des consoles PS5 par le thème PS Plus Collection s’applique uniquement à certains scénarios. Dans le cas de la Malaisie, il existe un exemple clair de la façon dont les utilisateurs ont profité de l’enregistrement jusqu’à 50 comptes dans une console et de la facturation du service.

Si vous voulez qu’un ami avec PS5 vous aide à utiliser des jeux de la collection PlayStation Plus pour jouer sur votre PS4, ce ne serait pas un problème (en théorie).