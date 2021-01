Au cours des présentations PlayStation, nous avons connu de grands succès qui viendront au fil du temps. En fait, de nombreux joueurs sont plus qu’impatients de pouvoir marquer des dates sur leur calendrier, malgré le fait qu’il semble que l’entreprise n’ait pas autant l’intention de révéler ses secrets prochainement. Mais, parmi les propositions de l’entreprise, on trouve des actualités sur certains des titres les plus attendus sur PlayStation 5.

Parmi les confirmations officielles de l’entreprise, il a été démontré que finalement Pragmata, la mystérieuse histoire de science-fiction ne fera pas partie des titres qui arriveront bientôt, mais sa date de sortie a été repoussée à 2023. En revanche, on retrouve Project Athia, la proposition de Square Enix qui, à la surprise de beaucoup, a a confirmé son arrivée en janvier 2022.

Kena: Pont des esprits | Laboratoire Ember

Mais ce n’est pas la seule nouvelle intéressante pour les joueurs, mais des dates pour plus que des projets marquants ont été confirmées dans la communauté des joueurs. Par exemple, il a été confirmé que Kena: Pont des esprits, arrivera enfin en mars de cette année ou que Ratchet and Clank: Rift Apart continue d’avoir sa date de sortie prévue pour 2021. Ci-dessous, nous partageons la liste complète des jeux présents dans le capture partagée par la compagnie.

Ghostwire: Tokyo: octobre 2021 Hitman III: janvier 2021 Horizon Forbidden West: 2021 Kena: Bridge of Spirits: mars 2021 Little Devil Inside: juillet 2021 Pragmata: 2023 Projet Athia: janvier 2022 Ratchet & Clank: Rift Apart: 2021 Retour: 19 mars 2021 Solaire Ash: juin 2021 Stray: octobre 2021

Le manque de dates exactes garde la communauté attentive car cela met en évidence l’idée qu’il y a une année confirmée, mais s’accrochant à d’éventuels changements. Néanmoins, nous serons attentifs à l’actualité que la société partage et au moment où, enfin, nous pourrons profiter des grandes propositions prévues à la fois pour PlayStation 4 et la nouvelle console Sony.