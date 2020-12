Sony Pictures achète Crunchyroll, une plate-forme d'anime et de manga, pour 1,175 milliard de dollars

La société mère de PlayStation reprend cette plateforme de streaming qui compte 90 millions d’utilisateurs.

Après des mois de spéculations et de reportages à ce sujet, ce matin Sony a officialisé l’achat de Crunchyroll pour un chiffre qui est autour 1175 milliards de dollars, comme confirmé dans un communiqué de presse. De cette manière, la société mère de PlayStation acquiert l’une des plateformes de anime et manga marché occidental plus large, qui appartenait à AT&T (WarnerMedia), pour compléter son portefeuille actuel de propriétés.

En fait, certains sauront que Funimation, l’un des principaux concurrents de Crunchyroll dans le domaine de l’anime, est également détenu par Sony en tant que filiale, via Sony Pictures et Aniplex (Sony Music). Et, avec ce déménagement, la récente acquisition continuera à fonctionner sous l’égide de Funimation pour élargir les canaux de distribution disponibles pour la branche audiovisuelle de Sony. Au moment de rendre l’achat officiel, la société souligne, Crunchyroll a 90 millions d’utilisateurs enregistrés et 3 millions d’abonnés payants, répartis dans plus de 200 pays.

Crunchyroll a sa propre application sur les consoles PlayStation

“Je suis incroyablement fier de l’équipe Crunchyroll et leurs réalisations dans l’espace du divertissement numérique en peu de temps. Nous avons créé un écosystème mondial de bout en bout pour cette forme d’art incroyable », déclare Tony Goncalvez, directeur financier de WarnerMedia.

Nous sommes fiers d’accueillir Crunchyroll dans la famille SonyTony VinciquerraPour sa part, Président de Sony PicturesTony Vinciquerra commente que “nous sommes fiers d’accueillir Crunchyroll à famille Sony. Grâce à Funimation et à nos merveilleux partenaires chez Aniplex et Sony Music, nous avons une excellente compréhension de cette forme d’art et nous sommes bien placés pour offrir un contenu de qualité aux publics du monde entier. “

Avec cette acquisition, et ayant déjà d’autres alternatives telles que Funimation dans son organigramme, la question reste de savoir si Sony proposera intégration supplémentaire de Crunchyroll avec le reste de ses services. Comme, par exemple, offrir un accès via l’abonnement PlayStation Network ou d’autres alternatives, même si rien n’a été annoncé à ce sujet pour le moment. Ce qui semble clair, c’est que l’entreprise veut rivaliser face à face avec les plus grands plateformes de streaming et reprendre le marché occidental des anime et manga Nous vous rappelons que Crunchyroll est disponible en tant qu’application PS5 depuis la sortie de la console.

En savoir plus: Sony, Sony Pictures, Crunchyroll et Anime.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');